Global Times : La visite clé de Xi en Asie centrale montre la vision stratégique de la Chine et charme le sommet de l'OCS avec « des espoirs, des opportunités et des certitudes »

BEIJING, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping effectue actuellement sa première visite à l'étranger depuis la pandémie de COVID-19 en Asie centrale et assiste au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Cette activité diplomatique majeure a attiré l'attention dans le monde entier et a charmé l'événement multilatéral clé à Samarcande avec de fréquentes réunions bilatérales avec les dirigeants des autres membres de l'OCS et des partenaires clés à travers le continent eurasien.

Jeudi, les chefs d'État et dirigeants d'autres pays que Xi a déjà rencontrés lors de son voyage en cours incluent le président russe Vladimir Poutine, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, le président kirghize Sadyr Zhaparov, le président tadjik Emomali Rahmon, le président turkmène Serdar Berdimuhamedov, le président mongol Ukhnaa Khurelsukh, le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Les partenaires régionaux et les principaux membres de l'OCS ont exprimé leur soutien aux initiatives proposées par la Chine en matière de développement et de sécurité dans le monde, et ont réaffirmé leur soutien au principe d'une seule Chine.

Selon les experts, la raison pour laquelle la Chine a choisi l'Asie centrale comme destination de la première visite à l'étranger de son plus haut dirigeant depuis le début de la pandémie de COVID-19 est que la Chine accorde une plus grande importance, voire une priorité, aux relations avec les voisins, les pays en développement et les organisations multilatérales ou internationales comme l'OCS.

La Chine déploie de grands efforts, par le biais de la diplomatie des chefs d'État, pour favoriser la création d'un environnement international stable et sûr, afin de servir non seulement son propre développement, mais aussi la paix et la prospérité de la région et de la majorité de la communauté internationale, ont déclaré les analystes.

Popularité et charme

Au cours de la rencontre avec M. Poutine, M. Xi a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la Russie pour se soutenir mutuellement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs. La Chine est également disposée à approfondir la coopération pragmatique dans des domaines tels que le commerce, l'agriculture et la connectivité, a ajouté M. Xi.

La communication approfondie en tête-à-tête de jeudi entre les hauts dirigeants de la Chine et de la Russie - deux grandes puissances voisines et membres clés de l'OCS ayant une influence mondiale - est non seulement importante pour le développement stable des relations bilatérales, mais aussi très bénéfique pour la paix et la stabilité régionales, selon les experts.

Lors de sa visite au Kazakhstan en 2013, M. Xi a d'abord lancé la Ceinture économique de la Route de la soie, une partie de l'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI). Cette initiative a déjà profité au développement de nombreux pays dans le monde au cours des 10 dernières années. Cette fois, l'activité diplomatique clé de Xi en Asie centrale apportera également une nouvelle influence significative de longue date non seulement à la région mais aussi au monde, ont expliqué les experts.

Deng Hao, secrétaire général du Centre chinois d'études de l'OCS, a déclaré jeudi au Global Times que la Chine et les pays d'Asie centrale sont des voisins amicaux et des partenaires proches, et que la situation de la région affectera directement la stabilité et le développement du territoire occidental de la Chine, ajoutant qu'elle est également importante pour la sécurité énergétique de la Chine et la construction de la Ceinture et de la Route. Ainsi, le fait que la Chine ait choisi cette région pour la première visite étrangère d'un chef d'État depuis 2020 prouve que la Chine attache une grande importance aux liens avec les partenaires régionaux, a affirmé M. Deng.

Depuis le conflit russo-ukrainien et les troubles politiques du Kazakhstan au début de l'année, la paix et la stabilité régionales sont menacées, et les conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ces dernières années augmentent également les risques et les inquiétudes pour la région, il est important que la Chine, en tant que grande puissance dotée d'une force nationale et d'une capacité économique notables, joue un rôle plus important dans la promotion de la coopération et le renforcement de l'interconnectivité pour mieux relier l'Asie de l'Est, l'Asie centrale, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, ont indiqué les experts.

« C'est la raison pour laquelle le président chinois est si populaire dans la région et dans les pays d'autres régions qui ont tout intérêt à chercher à devenir membre ou partenaire de l'OCS, car les fréquentes réunions bilatérales et multilatérales ont montré tout le charme de la diplomatie du chef d'État chinois », a noté M. Deng.

M. Xi a reçu un accueil chaleureux et une hospitalité empreinte du plus grand respect tant au Kazakhstan qu'en Ouzbékistan. Mercredi après-midi, M. Xi a reçu l'Ordre de l'Aigle d'or, ou Ordre « Altyn Qyran », décerné par le président kazakh Tokayev au palais présidentiel Ak Orda à Nur-Sultan, a rapporté Xinhua. L'Ordre de l'Aigle d'or est la plus haute distinction du Kazakhstan décernée à des individus en reconnaissance de leur contribution significative au développement national du Kazakhstan et à ses relations extérieures amicales.

M. Tokayev a prononcé un discours avant de remettre l'ordre. Il a noté que la visite de M. Xi est un immense honneur pour le Kazakhstan, selon Xinhua.

M. Xi a mis en avant les grandes initiatives, notamment la coopération de « la Ceinture et la Route » et la construction d'une communauté partageant l'avenir de l'humanité, et a apporté une contribution exceptionnelle à la construction d'un nouveau type de relations internationales, a déclaré M. Tokayev, ajoutant que l'Initiative de développement mondial et l'Initiative de sécurité mondiale mises en avant par le président Xi revêtent une importance stratégique particulière pour résoudre les risques et les défis auxquels le monde d'aujourd'hui est confronté.

Jeudi, M. Xi a reçu la plus haute distinction de l'amitié – l'Ordre de l'Amitié – des mains du président ouzbek Mirziyoyev. C'est la première fois que l'ordre est décerné depuis sa création en mars 2020, selon China Central Television.

Le président Mirziyoyev a organisé une grande cérémonie d'accueil pour M. Xi à l'aéroport mercredi soir. Près d'une centaine de drapeaux nationaux de la Chine et de l'Ouzbékistan flottaient au gré de la brise. Le tapis de cent mètres de long était flanqué de vaillants gardes d'honneur, a relaté Xinhua.

Diplomatie des chefs d'État

Le sommet de l'OCS est un événement international multilatéral important auquel le haut dirigeant chinois doit assister avant le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en octobre et le sommet du G20 plus tard dans l'année.

Wang Yiwei, directeur de l'Institut des affaires internationales de l'Université Renmin de Chine, a déclaré jeudi au Global Times que l'OCS est un nouveau type d'organisation internationale qui défend de nouvelles idées et opinions sur la sécurité, le développement et les relations internationales.

L'OCS joue un rôle clé pour les États membres dans la résolution des problèmes frontaliers, dans la lutte conjointe contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux, également connu sous le nom de « trois maux », et dans le renforcement de la coopération économique et de l'interconnectivité, c'est donc un excellent bien public pour la communauté internationale auquel la Chine et les autres membres fondateurs ont contribué, a précisé M. Wang.

« À l'heure actuelle, le monde est toujours confronté à la menace des anciennes idées telles que la mentalité de la guerre froide, la confrontation de bloc à bloc, et le découplage entre les grandes économies, par conséquent, l'OCS offre une alternative significative au futur ordre international et aux liens entre les grandes puissances », a déclaré Wang, notant que ce point est également une raison essentielle pour laquelle le haut dirigeant chinois a choisi le moment du sommet de l'OCS pour effectuer sa première visite à l'étranger depuis 2020.

Le sommet en face à face permet aux dirigeants des États membres de mener des conversations plus directes et un échange de points de vue exhaustif, ce qui revêt une grande importance pour que les membres parviennent à un consensus et adoptent des actions conjointes sur les grandes questions internationales et régionales dans le contexte de la situation mondiale instable actuelle, a rappelé M. Deng.

« La popularité du chef d'État chinois au cours de ce voyage prouve également que de nombreux pays ont une grande confiance dans le développement de la Chine, et ils espèrent que cette dernière pourra jouer un rôle plus important pour guider l'avenir du développement régional », a noté Deng.

SOURCE Global Times