Global Voice Group partagera son expertise au service du développement des Smart Cities au TMT Finance Africa

LE CAP, Afrique du Sud, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Global Voice Group (GVG) est fière d'annoncer sa participation au TMT Finance Africa le 28 novembre, à Londres. Lors de cet événement placé sous le thème « Qui dirige les investissements et les fusions-acquisitions dans les télécoms, les technologies et les médias en Afrique ? », son PDG James Claude parlera plus précisément des « Smart Cities » (« Villes Intelligentes »).

Pour sa 9e édition londonienne, TMT Finance Africa abordera l'avenir des infrastructures numériques dans les secteurs des télécoms, de la Tech et des médias en Afrique. Ce thème plus large recoupe plusieurs aspects tels que les stratégies de leadership des opérateurs, la croissance des Fintech, le contenu numérique, la demande croissante en services Data, les investissements dans le haut débit, les centres de données et l'infonuagique ainsi que l'évolution des transactions mobiles, pour en citer seulement quelques-uns.

Participant à la table ronde « Débloquer les infrastructures des villes intelligentes », James Claude partagera l'expertise de GVG en technologies de l'information et de la communication (TIC) et dévoilera les réalisations les plus récentes du groupe, notamment comme fournisseur de solutions big data de supervision et de mesure utilisant des technologies de données en temps réel dans les pays émergents. Sur fond de démographie et d'urbanisation galopante en Afrique, il analysera comment les TIC permettront de réduire les coûts et d'améliorer les services urbains et la qualité de vie des citadins en s'appuyant sur un écosystème d'objets et de services.

« Les réseaux de 5e génération contribueront à résoudre de nombreux problèmes urbains et à créer des communautés connectées. En partenariat avec les opérateurs fournisseurs d'infrastructures et de connectivité IoT, l'expertise et les technologies de GVG pourraient être mises à profit afin de suivre les données en temps réel et d'évaluer l'impact des différents services, dans le cadre de la mise en place et du développement des Smart Cities », souligne James Claude.

TMT Africa Finance réunira les principaux dirigeants des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies, des banquiers d'affaires, des investisseurs et des conseillers impliqués dans les plus gros contrats d'investissement en TMT en Afrique, afin d'évaluer les opportunités d'investissement et de partenariat.

À propos de Global Voice Group

Fondé en 1998 et présent dans 11 pays, avec ses bureaux principaux en Espagne et en Afrique du Sud, GVG s'est rapidement imposé comme un fournisseur TI de classe mondiale pour les gouvernements et les autorités sectorielles. Le groupe travaille avec sa clientèle dans plusieurs domaines stratégiques tels que la régulation des télécoms, de l'argent mobile et des services monétaires, les solutions fiscales électroniques et les stratégies de mobilisation des recettes. GVG aide ses clients à prendre le virage numérique et à promouvoir un écosystème numérique conforme et inclusif.

Découvrez le nouveau site de GVG : www.globalvoicegroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996162/GVG_Logo.jpg

Related Links

http://www.globalvoicegroup.com



SOURCE TMT Finance