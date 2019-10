Global Voice Group soutient la sécurité mobile lors de la conférence sur la cybersécurité en Afrique

LE CAP, Afrique du Sud, 1er octobre 2019 /PRNewswire/ -- Global Voice Group (GVG), un fournisseur de solutions numériques de classe mondiale pour les gouvernements et les autorités de régulation, est fier d'annoncer sa participation à la Conférence sur la cybersécurité en Afrique (CCA), qui aura lieu les 3 et 4 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La CCA est une plateforme inclusive qui vise à créer l'écosystème numérique en abordant les questions majeurs liées à la cybersécurité. Sous la direction du gouvernement ivoirien et du ministère de l'Économie numérique, cette nouvelle édition de la CCA rassemblera les principales parties prenantes du secteur, ainsi que de nombreuses organisations et personnalités de premier plan africaines spécialisées dans le numérique et la cybersécurité.

Global Voice Group développe davantage son portefeuille de solutions numériques en mettant clairement l'accent sur les principaux défis posés par l'insécurité mobile, la fraude en ligne et le vol d'identité. Avec plus de 5 milliards d'utilisateurs mobiles uniques dans le monde (soit 67 % de la population mondiale), la collecte d'indicateurs précis et la sécurisation de l'écosystème mobile sont plus complexes que jamais.

James Claude, CEO, Global Voice Group, a déclaré : « Assurer la sécurité des transactions, d'Internet et des appareils est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les organismes et les autorités de régulation. Pour cette raison, les solutions de GVG visent à réduire les menaces potentielles qui peuvent survenir sur tous les canaux numériques, en particulier dans l'écosystème mobile, et qui présentent une menace pour la sécurité des abonnés. »

Ces défis croissants découlent d'une transformation numérique sans précédent et sont au cœur du débat de la CCA, qui se concentre sur la feuille de route de l'Afrique pour la 4e révolution industrielle. Dans le cadre de la table ronde ministérielle, James Claude parlera des menaces à la sécurité sur les appareils mobiles et sur Internet auxquelles sont confrontés les gouvernements et les organismes de régulation dans ce paysage numérique en pleine mutation.

À propos de Global Voice Group

Fondée en 1998, avec ses principaux bureaux en Espagne et en Afrique du Sud, GVG est rapidement devenue un fournisseur de solutions informatiques de premier plan pour les gouvernements et les autorités de régulation. L'entreprise travaille avec les gouvernements et les organismes publics dans un certain nombre de domaines critiques, comme la réglementation des télécommunications, la surveillance des paiements mobiles et des transactions monétaires, les solutions fiscales électroniques et la mobilisation des revenus. Dans l'ensemble, GVG aide les gouvernements et les autorités dans leur transformation numérique et dans la promotion efficace d'un écosystème numérique conforme et véritablement inclusif.

