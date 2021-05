Globale Insight-Agentur Opinium führt EU-Barometer ein

LONDON, 12. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Die globale und preisgekrönte Agentur für strategische Einblicke Opinium hat heute das EU-Barometer vorgestellt, um Agenturen, Marken, politischen Entscheidungsträgern und Unternehmen eine kostengünstige Momentaufnahme der Verbraucherstimmung in der gesamten Europäischen Union zu liefern.

Das EU-Barometer wird 3.000 Bürger in 24 europäischen Ländern in 22 Sprachen befragen und bietet schnelle und qualitativ hochwertige Einblicke, um Kunden am Puls dessen zu halten, was die Menschen denken, fühlen und tun. Mit dem EU-Barometer können Kunden zukünftige Chancen einschätzen und priorisieren, die Einstellung zu Themen, Nachrichten und politischen Maßnahmen bewerten sowie Marken, Produkte und Kampagnen testen.

Das Opinium EU Barometer - die wichtigsten Fakten:

3.000 Verbraucher, 125 pro Markt

Option, jeden Markt auf 2.000+ Verbraucher zu erweitern

Eingebaute Segmentierung nach Geschlecht, Alter, Arbeitsstatus und Region

10-Tage-Durchlauf: von der Freigabe des Fragebogens bis zur Datenlieferung

Die Ergebnisse umfassen einfach zu navigierende Datentabellen in Excel mit benutzerdefinierten Querverweisen als Standard, einen zusammenfassenden Bericht in Word und die Freigabe der Pressemitteilung

Emily Dickinson, Direktorin bei Opinium, kommentierte: „Die Europäische Union repräsentiert mehr als 365 Millionen Verbraucher, 180 Millionen Wähler und 2 Billionen Euro an Konsumausgaben. In der Vergangenheit war es jedoch langwierig, mit einer repräsentativen Stichprobe von EU-Bürgern in mehreren Regionen und in den jeweiligen Landessprachen zu sprechen, und daher unerschwinglich.

„Nach einem Jahr, in dem sich die Verbraucherstimmung schneller als je zuvor verändert hat, hatten wir das Gefühl, dass sich dies ändern muss. Wir haben das EU-Barometer ins Leben gerufen, weil wir bei Opinium daran glauben, schnelle, kosteneffiziente und zuverlässige Erkenntnisse zu liefern, die die Zukunftsstrategien unserer Kunden unterstützen und informieren."

Für Fragen und Anfragen

Kontaktdetails: [email protected]

www.opinium.com/omnibus-services/eu-barometer/

Informationen zu Opinium Research LLP

Gegründet im Jahr 2007, ist Opinium eine preisgekrönte strategische Insight-Agentur, die auf der Überzeugung aufbaut, dass in einer Welt der Unsicherheit und Komplexität der Erfolg von der Fähigkeit abhängt, am Puls dessen zu bleiben, was Menschen denken, fühlen und tun. Das kreative und neugierige Opinium-Team ist leidenschaftlich dabei, Kunden zu befähigen, die Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind. Opinium arbeitet mit Organisationen zusammen, um strategische Herausforderungen zu definieren und zu bewältigen - und hilft ihnen dabei, die Welt, in der ihre Marken agieren, in den Griff zu bekommen. Es verwendet den richtigen Ansatz und die richtige Methodik, um robuste Erkenntnisse, strategische Beratung und gezielte Empfehlungen zu liefern, die Veränderungen und positive Ergebnisse erzeugen.

Opinium war das treffsicherste Meinungsforschungsinstitut beim EU-Referendum, bei den britischen Parlamentswahlen 2019 und bei den Londoner Bürgermeisterwahlen 2016.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506895/Opinium_Logo.jpg

