Globale Umfrage ergab, dass Lupus die körperliche Funktion und Lebensqualität stark beeinflusst

Umfragedaten der World Lupus Federation zeigen, dass Lupus die Mobilität und Fähigkeit beeinflusst, normale Aktivitäten durchzuführen

WASHINGTON, 7. Mai 2020 /PRNewswire/ -- In einer neuen globalen Umfrage unter mehr als 3.500 Menschen mit Lupus veröffentlicht von der World Lupus Federation (WLF) für den Welt-Lupus-Tag am 10. Mai antworteten fast 7 von 10 Teilnehmern, dass Lupus ihre Mobilität behindert. Die Mehrheit der Befragten gab außerdem an, dass sie aufgrund von Lupus keine täglichen Aktivitäten ausführen dürfen, einschließlich Einschränkungen beim Treppensteigen (67%) und bei der Hausarbeit (69%) wie Staubsaugen oder Gartenarbeiten.

Die internationale Umfrage umfasste Befragte aus über 70 Ländern und untermauert die verheerenden und lebensverändernden Auswirkungen, die Lupus auf die körperliche Funktion der geschätzten fünf Millionen Menschen haben kann, die weltweit mit der Krankheit leben.

„Lupus kann jeden Teil des Lebens eines Menschen beeinflussen. Leider zeigt die körperliche Auswirkung dieser Krankheit aufgrund von Problemen mit Mobilität, Schmerzen oder Müdigkeit, wie viel Lupus die Fähigkeit beeinträchtigen kann, tägliche Aktivitäten auszuführen, körperlich aktiv zu bleiben oder manchmal sogar aus dem Bett zu kommen", sagte Jeanette Andersen, Vorsitzende von Lupus Europe, einem der Gründungsmitglieder der World Lupus Federation. „Dies kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Lupus mit ihrem Pflegeteam zusammenarbeiten, um Schmerzen und Mobilität zu behandeln."

Schmerzen durch Lupus wurden ebenfalls als signifikantes Problem gemeldet. Fast 90% der Teilnehmer antworteten, dass Schmerzen normale Aktivitäten, einschließlich Hausarbeit und Arbeit außerhalb des Hauses, beeinträchtigten. Darüber hinaus gaben 73% der Umfrageteilnehmer an, körperlich weniger aktiv zu sein als andere Personen in ihrem Alter, die keinen Lupus haben.

Lupus ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gerät und Antikörper produziert, die gesundes Gewebe und Organe zerstören. Die Krankheit betrifft am häufigsten Haut, Gelenke, Nieren, Gehirn, Herz und Lunge. Während Therapien zur Behandlung der Symptome verfügbar sind, gibt es keine Heilung für Lupus. Der Bekanntheitsgrad und die Forschung zu Lupus sind im Vergleich zu den weltweiten Auswirkungen der Krankheit gering, weshalb der Austausch von Daten über die Auswirkungen von Lupus so wichtig ist.

„Die World Lupus Federation setzt sich dafür ein, die Lebensqualität aller von Lupus Betroffenen zu verbessern. Die Sensibilisierung für die Herausforderungen, denen Menschen mit Lupus täglich gegenüberstehen, wie z. B. die Auswirkungen von Lupus auf die körperliche Funktion und Mobilität, führt zu einem besseren Verständnis der verheerenden Auswirkungen der Krankheit, die nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Regierungschefs auf der ganzen Welt zunehmen Finanzierung der Forschung zu sichereren und effektiveren Behandlungen, Unterstützungsdiensten und Aufklärung", sagte Stevan W. Gibson, Präsident und CEO der Lupus Foundation of America, die als Sekretariat der World Lupus Federation fungiert.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Toolkit für das digitale Bewusstsein zum Welt-Lupus-Tag finden Sie unter worldlupusday.org.

Über die World Lupus Federation und Welt-Lupus-Tag

Die World Lupus Federation (WLF) ist eine Koalition von Lupus-Patientenorganisationen, die sich zusammengeschlossen haben, um die Lebensqualität aller von Lupus betroffenen Menschen zu verbessern. Die WLF führt die jährliche Einhaltung des Welt-Lupus-Tags durch, um der Krankheit und ihren Auswirkungen auf Millionen von Menschen weltweit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Welt-Lupus-Tag, der bereits zum 17. Mal stattfindet, findet am 10. Mai statt und umfasst Bildungskonferenzen, Gesundheitsmessen, Medienauftritte und Online-Werbeaktionen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und öffentliche und staatliche Maßnahmen zur Beendigung des Lupus anzuregen.

