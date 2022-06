Globaler Dialog: Junge Menschen - ein neuer Motor für ein weltoffenes Wuxi

Unter dem Motto „Wuxi Dialogue Linking Youth" hat der Austausch hitzige Diskussionen unter der jungen arbeitenden Bevölkerung in Wuxi und Gleichaltrigen auf der ganzen Welt entfacht.

2020 fasste Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu den Beschluss, eine kohlenstofffreie Stadt zu werden.

Yan Qing war beeindruckt vom Engagement der Stadt für das Klima. Nach seinem Abschluss an der Tsinghua-Universität zog er über ein offenes Auswahlprogramm für Talente nach Wuxi. Er wurde damit beauftragt, Wege zum Bau einer kohlenstofffreien Stadt zu erforschen. Seine Forschungsarbeit zog viel Aufmerksamkeit auf sich und wurde in einer maßgebenden internationalen Zeitschrift veröffentlicht.

„Wuxi verfügt über eine schöne natürliche Umgebung und ein gutes Umfeld für die Talentförderung. Vertrauen und Nachwuchsförderung haben mir die Chance gegeben, gemeinsam mit dieser Stadt groß zu werden", erklärte er.

Den jungen Menschen seien Innovation und Unternehmertum ganz besonders wichtig, erklärte Lu Xinyi, Absolventin der Johns-Hopkins-Universität.

„Wuxi war einst ein wichtiger Ursprungsort der nationalen Industrie und des Handels in China. Innovation und Unternehmertum liegen in den Genen dieser Stadt", sagte sie.

Lu Xinyi startete bereits während ihres Studiums unternehmerische Projekte und arbeitete bei einem Risikokapital-Inkubator in New York. Sie ist der Überzeugung, dass Wuxi motivierten jungen Menschen eine vielfältige Bühne bieten kann.

Im Jahr 2021 belegte das Pro-Kopf-BIP von Wuxi den ersten Platz unter den großen und mittelgroßen Städten in China. Sie ist der Überzeugung, dass Wuxi die Informationstechnologiebranche beeinflussen wird.

Yue Yunxiao drückt oft seine Vorliebe für die Freundlichkeit von Wuxi aus, einer Stadt, die stets die Jahresliste der glücklichsten Städte Chinas anführt. Selbst als er während des Frühlingsfestivals letztes Jahr nicht nach Hause zurückkehren konnte, spürte er unter der Obhut seiner Leiter und Kollegen noch die Wärme und den Komfort von zu Hause. Jetzt, als Mitglied der Jugendfreiwilligengruppe Wuxi verbreitet er weiterhin Freundschaft und Wohlwollen, um Wuxi auch für Nicht-Einheimische zur Heimat zu machen.

Han Shutong, Absolvent des University College London, erklärte: „Wuxi ist offen und inklusiv. Hier können sich junge Menschen mit Gleichgesinnten treffen, ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln und etwas Neues und Interessantes finden."

Sie kam dank des offenen Auswahlprogramms nach Wuxi, dem Geburtsort der Wu-Kultur, und wurde Lehrerin in einer wichtigen Mittelschule der Provinz. „Wenn ich ein wenig Freizeit habe, genießen meine Freunde und ich gerne eine Tasse Kaffee und Opernmaskenkunst im Wuxi Opera Museum, und wir genießen auch moderne Kunst, die von Technologien wie VR und AR in den Wuxi Studios unterstützt wird", so Han Shutong.

Immer mehr junge Menschen bleiben aufgrund der unbegrenzten Erfolgschancen, Inklusion und guten Betreuung in Wuxi. Sie sind ein starker Motor für Wuxi, eine charmante, dynamische und innovative Stadt, die bereit für die Welt und die Zukunft ist.

