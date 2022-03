GLOBALHealthPR lança nova identidade como Global Health Marketing & Communications

A nova identidade da marca reflete a evolução das capacidades da rede global independente de saúde, desde relações públicas tradicionais até soluções integradas de mídia e marketing em mais de uma dúzia de disciplinas

NOVA YORK, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A GLOBALHealthPR, a maior e mais robusta rede de agências de saúde independentes do mundo, anunciou que foi renomeada como Global Health Marketing & Communications (GHMC).

A nova identidade da rede, lançada hoje em sua sede mundial e agências parceiras nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico, reflete uma evolução e expansão das capacidades de comunicação e marketing nos últimos anos impulsionadas pelo cenário de mídia cada vez mais integrado e em constante mudança. A marca GHMC enfatiza as conexões humanas significativas que melhoram os resultados de saúde para todos através da entrega de experiências dinâmicas e linguais de saúde global, na região e localmente.

"Hoje é um momento divisor de águas para nossa rede, nossos clientes e os pacientes que atendemos, pois trabalhamos juntos para melhorar a saúde e a vida das pessoas em todo o mundo", disse Jonathan Wilson, presidente e CEO da GHMC e proprietário/CEO da parceira dos EUA Spectrum Science. "Em um mundo onde a mídia e os canais estão se tornando mais misturados, continuamos investindo em nossa abordagem estratégia-primeiro para impulsionar campanhas que mudam o comportamento. Nossa nova identidade reforça o foco a laser da GHMC em saúde, refletindo as ofertas cada vez mais diversificadas em nossa rede em agências parceiras e em todo o mundo."

Através da experiência adquirida por trabalhar de forma colaborativa como rede há mais de 20 anos, a GHMC tem alcance e ressonância em mais de 60 mercados para garantir que as inovações dos clientes não conheçam fronteiras. Agências parceiras de todo o mundo são selecionadas a dedo com base em sua força no mercado e expertise no setor de saúde. A GHMC atende uma gama de indústrias focadas em saúde, desde empresas biofarmacêuticas e biotecnológicas até marcas de bem-estar do consumidor, dispositivos, diagnósticos e organizações não governamentais (ONGs). Os parceiros da GHMC se adaptam, giram e reúnem os especialistas em saúde certos nas geografias certas no momento certo para fornecer soluções estratégicas para seus clientes.

"Como uma rede global de comunicação, a nossa sempre foi diferente pelo seu design. Nossas agências não estão unidas por um conjunto comum de acionistas, mas sim por um propósito comum: derrubar as fronteiras para melhorar os resultados de saúde para todos", disse Tim Goddard, presidente da GHMC. "Com esse foco singular, passamos mais de 20 anos expandindo nossa pegada e nossas capacidades. Embora a estrutura de nossa parceria permaneça inalterada, essa nova marca representa nossa capacidade única de construir e executar programas com impacto global, encontrando o espaço onde o público precisa se cruzar com os objetivos do cliente."

Tino Comunicação é o parceiro exclusivo da GHMC no Brasil e construiu uma reputação ao longo de mais de 15 anos como a principal agência independente de saúde no mercado. Tendo sido um parceiro GHMC por mais de 13 anos, a Tino Comunicação tem um amplo conjunto de capacidades de comunicação que vão de consultoria especializada a estratégias de mídias digitais, incorporando a missão da rede de ajudar os clientes a melhorar radicalmente os resultados de saúde para todos.

A GHMC é a maior e mais robusta rede de agências independentes de saúde em todo o mundo, dedicada a melhorar os resultados através da entrega de experiências dinâmicas e linguais de saúde que impulsionam mudanças globais significativas. Com mais de 700 profissionais de comunicação especializados em saúde abrangendo mais de uma dúzia de disciplinas, desde o engajamento do paciente até o recrutamento de ensaios clínicos até a publicidade, as agências que compõem a parceria compartilham uma crença em estratégias orientadas por insights e um compromisso com a colaboração. Hoje, a GHMC tem capacidades e alcance em mais de 60 países. Para mais informações, acesse www.GHMCNetwork.com ou siga-nos no Twitter e LinkedIn.

