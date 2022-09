Globální lídr v oblasti wellness, společnost iHerb, slaví 26. výročí úsilí učinit výrobky pro zdraví a wellness snadné a dostupné

Největší světová e-shopová platforma s vitamíny, minerály a doplňky stravy slaví další rok pokračující expanze speciálními akcemi.

PASADENA, Kalifornie, 2. září 2022 /PRNewswire/ -- Společnost iHerb, která nabízí výběr nejlepších produktů pro zdraví a wellness na světě, si s hrdostí připomíná 26. výročí svého založení. Společnost iHerb, která byla založena v roce 1996 na základě přesvědčení, že zdravý a vyvážený život by měl být pohodlný a cenově dostupný pro každého, se rozrostla na tým více než 2 400 pracovníků a čítá 11 milionů aktivních zákazníků ve více než 185 zemích.

Již více než dvacet let se společnost iHerb snaží neustále růst a inovovat na základě zásady, že na každém těle záleží. E-shopová platforma iHerb.com nabízí zákazníkům lokalizované prostředí, které umožňuje lidem po celém světě rychle a jednoduše nakupovat ty nejlepší wellness produkty za nejlepší ceny. Obchod podporuje 16 jazyků, 74 měn a 34 lokalizovaných platebních metod a nabízí více než 30 000 produktů v kategoriích, mezi které patří vitamíny, doplňky stravy, sport, osobní péče, péče o pleť, krása, děti, domácnost, potraviny a domácí zvířata. Globální distribuční síť společnosti iHerb s bezkonkurenčním mezinárodním dosahem, která dodává zboží do více než 185 zemí, se opírá o osm globálních zásobovacích center s řízeným vnitřním klimatem a nejmodernější distribuční řetězec. Díky tomu může značka dodávat své výrobky přímo spotřebitelům, nikoli prostřednictvím dalších prodejců, a zajistit vždy nejvyšší kvalitu a čerstvost.

„Letos slavíme 26. výročí, a proto jsme vděční za cestu, kterou máme za sebou, a zároveň jsme plní energie a hledáme nové, inovativní způsoby, jak našim zákazníkům nabídnout nejlepší výběr kvalitních produktů pro zdraví a wellness za nejlepší možnou cenu, které jim pohodlně doručíme přímo až ke dveřím," uvedl Emun Zabihi, generální ředitel společnosti iHerb. „V iHerb věříme, že každý na světě by měl mít snadný přístup k produktům, které mu pomohou žít co nejzdravěji a nejlépe. Náš specializovaný tým usilovně pracuje na tom, aby tento přístup našim zákazníkům zajistil všude, kde je to možné."

Na oslavu 26 let podpory zdraví a wellness spustila společnost iHerb nový wellness kvíz ve snaze zákazníkům ještě více usnadnit vyhledávání těch správných produktů pro dosažení jejich zdravotních a wellness cílů.

Kromě pravidelných týdenních akcí či slev v celém obchodě nabízí značka také speciální nabídky k výročí v různých kategoriích, které si zákazníci mohou užít a oslavit spolu se značkou. Vše je již dnes k dispozici na iHerb.com.

O společnosti iHerb: Představujeme největší světový e-shop zaměřený na obchod s vitamíny, minerály a doplňky stravy (VMS), a naše pozornost se stále intenzivněji upírá i k dalším oblastem spotřebitelské péče o zdraví a wellness. Důvěřují nám miliony lidí ve více než 185 zemích, kterým nabízíme vybrané portfolio značkových a inovativních produktů třetích stran i vlastních s tou nejvyšší možnou hodnotou, které komfortně dodáváme přímo do jejich domovů. https://www.iherb.com

