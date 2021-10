Globálni partneri sa pripájajú k iniciatíve digitálnej inklúzie TECH4ALL spoločnosti Huawei

ŠEN-ČEN, Čína, 1. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Na summite Huawei TECH4ALL vyzvala spoločnosť Huawei globálnych partnerov, aby sa pripojili k iniciatíve digitálnej inklúzie TECH4ALL, ktorej cieľom je vybudovať inkluzívnejší a inteligentnejší svet, ktorý na nikoho nezabúda.

Iniciatíva TECH4ALL spoločnosti Huawei sa zameriava na štyri oblasti: podpora rovnosti a kvality vo vzdelávaní, ochrana prírody pomocou technológií, podpora inklúzie a dostupnosti v oblasti zdravia a využívanie IKT na podporu rozvoja vidieka. Zameriava sa na digitálne technológie, sprístupnenie aplikácií a digitálnych zručností a spolupracuje s globálnymi partnermi na podpore a rozširovaní digitálnej inklúzie na pomoc pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

V súčasnosti projekty TECH4ALL využíva viac ako 60 000 učiteľov a študentov na viac ako 200 školách po celom svete. Vďaka zavedeniu digitálnych technológií sa zlepšilo hospodárenie so zdrojmi a účinnosť ochrany biodiverzity v 22 prírodných rezerváciách na celom svete. Smartfóny Huawei poskytujú 15 funkcií zjednodušenia ovládania a každý mesiac ich používa približne 10 miliónov používateľov. Riešenie Huawei RuralStar poskytuje služby mobilného internetu vo viac ako 60 krajinách a regiónoch, pre viac ako 50 miliónov ľudí v odľahlých oblastiach.

Inklúzia a rovnosť boli hlavnými témami samitu v oblasti vzdelávania. Stefania Gianniniová, zástupkyňa generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie, vo svojom úvodnom príhovore hovorila o otvorených školách s podporou technológií, trojročnom partnerskom programe so spoločnosťou Huawei, ktorý sa rozbieha v Etiópii, Egypte a Ghane.

„UNESCO a Huawei spoločne spustili tento projekt v júli 2020," uviedla Stefania Gianniniová. „Projekt skúma budúce modely školského vzdelávania, čím prispieva ku globálnej iniciatíve UNESCO o budúcnosti vzdelávania."

Všetky krajiny musia pri budovaní systému otvorených škôl, ktorý bude odolnejší voči krízam, zohľadniť tri piliere novej infraštruktúry systému vzdelávania: technológie, digitálny obsah a digitálne kompetencie učiteľov a sprostredkovateľov. Dr. Fengchun Miao z UNESCO, vedúci oddelenia pre technológie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní, sa zameral na to, ako využiť silu technológií v oblasti vzdelávania.

Nadácia Vodafone diskutovala o svojom programe Instant Network Schools, ktorého cieľom je priniesť vysokokvalitné vzdelávanie utečencom a hostiteľským komunitám, pričom do roku 2025 plánuje prepojiť 500 000 študentov z radov utečencov a ich komunít. Spoločnosť Huawei je jedným z partnerov pri rozširovaní možnosti pripojenia do ďalších škôl v Afrike.

Manažér programu Vodafone Instant Network Schools, Oisín Walton, povedal: „Sme presvedčení, že každý chlapec a dievča by mali mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a akú majú národnosť."

Vedúci programu DigiTruck spoločnosti Close the Gap, Bram Over, poskytol aktuálne informácie o programe DigiTruck. DigiTrucks sú ekologické mobilné učebne na solárny pohon, ktoré boli prestavané z prepravných kontajnerov. Sú vybavené recyklovanými zariadeniami IKT a poskytujú mladým ľuďom odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností. Spoločnosť Huawei podporuje tento program v Keni a Francúzsku. Koncom tohto roka budú spoločnosti Huawei a Close the Gap realizovať tento projekt v Etiópii.

Ling Hui z čínskej nadácie YouChange pre sociálne podnikanie predstavila program Green Pepper pre mladých učiteľov na vidieku v Číne. Program poskytuje učiteľom ročné online vzdelávanie a doteraz oslovil takmer 80 000 mladých vidieckych učiteľov zo 17 000 škôl.

V úvodnom príhovore, ktorým predstavila environmentálnu sekciu, sa generálna riaditeľka IUCN, Dr. Grethel Aguilarová venovala celému radu environmentálnych otázok a poukázala na to, že technológie možno využiť na zmiernenie rastúceho vplyvu ľudstva na planétu.

Dr. Aguilarová povedala: „Digitálne technológie môžu byť dôležitou súčasťou riešenia a pomôcť nám riešiť globálne problémy, ak sa budú používať správne a rozumne."

Zástupca riaditeľa programu IUCN pre chránené územia, James Hardcastle, ako moderátor panelovej diskusie poukázal na to, že musíme umožniť väčšiemu počtu ľudí využívať technológie na ochranu prírody a spomenul iniciatívu Tech4Nature – partnerstvo IUCN a Huawei, ktorého cieľom je do roku 2023 vyvinúť technológie prispôsobené konkrétnym scenárom na ochranu prírodných ekosystémov v 300 chránených lokalitách.

Tento projekt v súčasnosti prebieha v Thajsku, Španielsku, na Mauríciu, vo Švajčiarsku a v Číne. Prezident organizácie Ecomode, Nadeem Nazurally, podrobne informoval o projekte na Mauríciu, ktorého cieľom je chrániť a obnoviť rýchlo miznúci koralový útes tohto afrického ostrovného štátu pomocou monitorovania videí v reálnom čase s využitím umelej inteligencie, ktoré možno prenášať miestnym aj celosvetovým odborníkom.

V environmentálnej téme pokračovala riaditeľka medzinárodnej expanzie Rainforest Connection, Chrissy Durkinová, ktorá predstavila systém Nature Guardian, ktorý využíva akustické technológie na monitorovanie ohrozených druhov a upozorňuje strážcov na hrozby, akými sú nelegálna ťažba dreva a streľba. Bernardo Reyes Ortíz, prezident organizácie Forest Ethics v Čile, vysvetlil, ako platforma Guardian podporovaná cloudovou technológiou Huawei poskytuje záchrannú sieť pre ohrozenú Darwinovu líšku, o ktorej sa predpokladá, že ich zostáva menej ako 1 000 kusov.

Inteligentné a sieťovo prepojené monitorovacie technológie sú kľúčovým nástrojom ochrany prírody. Dr. Steph Wrayová, predsedníčka The Mammal Society v Spojenom kráľovstve, porozprávala o tom, ako boli v Anglicku nasadené akustické riešenia na ochranu čoraz vzácnejšej veveričky červenej, ktorú ohrozuje invázna a oveľa početnejšia veverička sivá.

Tang Yanfei, výkonný riaditeľ Výskumného ústavu národného parku Hainan, vysvetlil, ako je akustický monitoring kľúčom k zlepšeniu ochrany kriticky ohrozeného gibona hainanského v Číne s cieľom zdvojnásobiť jeho populáciu do 15 rokov.

Partnerstvo je hnacím motorom pokroku v oblasti životného prostredia a vzdelávania v rámci iniciatívy TECH4ALL, ako aj v jej ďalších dvoch oblastiach – zdravotníctva a rozvoja.

„Ak chcete kráčať rýchlo, choďte sami. Ak chcete zájsť ďaleko, choďte spolu" povedal Tao Jingwen vo svojom úvodnom príhovore. „Veríme, že v budúcnosti s nami bude spolupracovať viac partnerov, aby akčný plán TECH4ALL napredoval. Pridajte sa k nám pre inkluzívnejší a inteligentnejší svet, v ktorom sa na nikoho nezabúda."

Pozrite si celý záznam samitu na https://www.huawei.com/en/tech4all/news-and-events/events/hc2021-t4a-summit

Viac informácií o projektoch a príbehoch TECH4ALL nájdete na https://www.huawei.com/en/tech4all

SOURCE Huawei