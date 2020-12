Globální škola managementu Thunderbird School of Global Management při Arizonské státní univerzitě (ASU) v prosinci 2020 nabídla studentům skutečně nevšední zakončení studia, a to prostřednictvím virtuální reality, robotů, holografickými přednáškami, přičemž diplomy studentům doručil dron

Ročník 2020 zažil ukončení studia vskutku neotřele, s teleprezenčními roboty a novou školní budovou představenou ve virtuální realitě, s holograficky přenášenými projevy a s děkanem, který řídil dron

PHOENIX, 14. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Inovativním a jedinečným technologickým zážitkem tohoto historickému roku škola ocenila akademické úspěchy studentů z letošního ročníku 2020 a připravila jim špičkovou technologicky pokročilou promoci, která uzavřela tento dosud nevídaný podzimní semestr.

Thunderbird School of Global Management at ASU Celebrated December 2020 Graduates in Virtual Reality with Avatar Robots, Holographic Commencement Speakers. The online event took place within an immersive virtual reality rendering of Thunderbird’s new global headquarters, opening August 2021. The ceremony was held in a digital version of the global forum, which will be a centerpiece of the state-of-the-art facility. The commencement speaker and award winners appeared as holographic projections. Thunderbird School of Global Management Director General and Dean Sanjeev Khagram pilots an aerial drone from the school’s new high-tech global headquarters facility under construction now on Arizona State University’s Downtown Phoenix campus to deliver the school's Barton Kyle Yount Outstanding Graduate Awards for 2020 to Master of Global Management graduate, Les Mounteer, and Bachelor of Global Management graduate, Makenna Flynn, as part of Thunderbird's December 2020 Convocation ceremonies. Thunderbird School of Global Management's December 2020 commencement speaker and outstanding graduates appeared as holographic projections within the virtual building, which mirrors the real headquarters under construction now on Arizona State University's Downtown Phoenix campus.

Tato online akce představila novou školní budovu děkanátu, která bude otevřena v srpnu 2021 ve virtuální realitě. Promoce se uskutečnila v digitální podobě v globální aule, která bude stát v samotném středu této nové špičkově technologicky vybavené budovy. První přednášející byl navíc promítán jako hologram přímo ve virtuální budově, která vypadala přesně tak, jak bude vypadat děkanát školy po jeho dokončení. Absolventům také byly jejich diplomy doručeny speciálním způsobem, prostřednictvím dronu ovládaného děkanem.

„Pandemie koronaviru urychlila zavádění průlomových nových technologií, podobných těm, které využíváme a vyvíjíme ve škole Thunderbird a které nám pomáhají zůstat zdraví a současně nás spojují tak, abychom se mohli i nadále společně učit a oslavovat," řekl Dr. Sanjeev Khagram, generální ředitel a děkan školy.

„V souladu s naší snahou o zavádění nových inovací i tam, kde to ostatní vzdávají, využíváme tyto silné nástroje nejen k tomu, abychom se přizpůsobili dopadům této historické zdravotní krize, ale také k tomu, abychom i nadále stáli v první linii při zavádění těchto technologií do podnikání a vzdělávání v době pokračující čtvrté průmyslové revoluce. Jako největší digitální globální manažerská obchodní akademie na světě jsme hrdi na to, že v roce 2020 můžeme s našimi absolventy a jejich rodinami promoci oslavit způsobem, který překračuje očekávání, boří limity a ukazuje, jak bude vypadat budoucnost a jak budou moci znalostí a zkušeností, které nabyli na škole Thunderbird, využít. A nyní se již těšíme na přivítání našeho podzimního turnusu pro rok 2021 do vzdělávací instituce, která využívá ty nejlepší světové technologie," řekl Khagram.

O Globální škole managementu Thunderbird School of Global Management

Globální škola managementu Thunderbird School of Global Management patří pod křídla Arizonské státní univerzity. Již 75 let je škola Thunderbird jedničkou v oblasti vzdělávání v globálním managementu a řízení a díky tomu, že vychovává vedoucí pracovníky připravené na budoucí výzvy, pomáhá zajišťovat trvale udržitelnou prosperitu celého světa. Magisterský program školy Thunderbird se v žebříčku nejlepších vysokoškolských vzdělávacích programů časopisu Wall Street Journal/Times za rok 2019, umístil na 1. místě na světě. Arizonská státní univerzita je již šestým rokem po sobě na čele žebříčku „Nejinovativnějších škol" podle zprávy U.S. News & World Report.

O Arizonské státní univerzitě (ASU)

Arizonská státní univerzita je novým typem americké výzkumné univerzity a institucí, která usiluje o přístupnost a špičkové smysluplné vzdělávání s měřitelným dopadem. Jako prototyp nové americké univerzity se Arizonská státní univerzita věnuje výzkumu, který zlepšuje kvalitu života celé společnosti a přispívá k ekonomické, společenské a kulturní životaschopnosti prostředí, ve kterém funguje.

