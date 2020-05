Globálny online maloobchod SHEIN organizuje podujatie SHEIN TOGETHER s hviezdnymi vystúpeniami Katy Perry a Lil Nas X

Unikátne virtuálne predstavenie sa začína v sobotu 9. mája o 13:00 PST a bude plné exkluzívnych hudobných vystúpení, koncertov celebrít, špeciálnych vystúpení influencerov a hostí aplikácie TikTok. Hostiteľom bude Erin Lim z relácie „The Rundown" programu E! News a okrem neho diváci uvidia aj kozmetický tutoriál Chrisspyho, lekcie domáceho stylingu v štýle takých celebritných stylistov ako sú Maeve Reilly a Karla Welch, a veľa ďalších prekvapení!

VYSTÚPENIA V PODANÍ:

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

ŠPECIÁLNI HOSTIA:

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

SHEIN sa zaväzuje darovať fondu 100 000 dolárov a diváci sa takisto môžu pridať zakúpením limitovanej edície zbierky tričiek #SHEINtogether, z ktorých 100% výťažku poputuje Nadácii OSN pre Fond solidarity COVID-19 Svetovej zdravotníckej organizácie. Tričká #SHEINtogether sa budú predávať za 10 USD a k dispozícii budú od 4. mája 2020 na stránke www.shein.com. Diváci môžu okrem toho prispieť ľubovoľnou čiastkou aj prostredníctvom odkazu v aplikácii a všetky prostriedky budú venované na pomoc fondu.

„Ako globálna značka vieme, že táto kríza zasiahla všetky naše komunity, spotrebiteľov a ich rodiny, a my sme sa nemohli len prizerať a nepomôcť," hovorí Molly Miaová, spoluzakladateľka spoločnosti SHEIN. „Okrem toho, že sme sami darovali ochranné rúška všetkým, ktorí sú v prednej línii kdekoľvek na svete, sme chceli urobiť aj niečo preto, aby sme sa ubezpečili, že aj naše publikum chápe dôležitosť podpory tejto veci, a preto sme prišli s myšlienkou usporiadať SHEIN Together."

Stiahnite si aplikáciu na iPhone alebo Android z Apple App Store alebo navštívte www.shein.com a získate podrobnejšie informácie.

O podujatí SHEIN Together:

SHEIN Together je virtuálny zábavný festival usporiadaný s cieľom prispieť Fondu solidarity COVID-19 Svetovej zdravotníckej organizácie s podporou Nadácie OSN. Hostiteľom streamovaného vysielania prinášajúceho exkluzívne hudobné vystúpenia Katy Perry, Lil Nasa X, Rity Ora a Doja Cat., častí venovaných celebritám, špeciálnym influencerom a hviezdam TikToku ako Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron a mnohých ďalších bude Erin Lim z E! News relácie „The Rundown". Podujatie SHEIN Together bude exkluzívne prenášať 9. mája 2020 o 13:00 PST len aplikácia SHEIN, ktorá je k dispozícii na stiahnutie pre iPhone a Android.

O značke SHEIN:

Spoločnosť SHEIN vznikla v roku 2008 a dnes je rýchlo sa rozvíjajúcim elektronickým maloobchodným predajcom s globálnou sieťou pokrývajúcou 220 krajín a regiónov. V spoločnosti SHEIN kladieme dôraz nie na náš odev, ale na výber. To je dôvod, prečo každý deň vytvárame 500 nových módnych odevov a rozmaznávame svojich zákazníkov neuveriteľným výberom trendového dámskeho oblečenia, ktoré môžu kombinovať a prispôsobovať podľa svojej chuti. Robíme to preto, lebo sme presvedčení, že oblečenie, ktoré nosíme, odráža naše osobnosti a my chceme dnešné ženy povzbudiť, aby preskúmali a vyjadrili svoju individualitu. Vďaka veľkému výberu v našich regáloch môžu zákazníci sofistikovane vyladiť svoj dokonalý vzhľad, ktorý odráža ich individualitu. Jednoducho povedané, pomôžeme vám stať sa sami sebou.

Viac informácií o značke SHEIN nájdete na: shein.com, instagram.com/shein a youtube.com/shein.

O Nadácii OSN:

Nadácia OSN spája nápady, ľudí a zdroje, aby pomohla OSN riadiť globálny pokrok a riešiť naliehavé problémy. Naším krédom je spoločná práca a trvalé zmeny, spolu s inováciou pri riešení najväčších výziev ľudstva. Viac informácií nájdete na: www.unfoundation.org

