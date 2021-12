Globálny prehľad 2021: GWM zrýchľuje globalizáciu

V tomto roku pokrývala predajná sieť spoločnosti GWM viac ako 60 krajín. S cieľom urýchliť realizáciu svojej stratégie v Európe založila spoločnosť GWM dcérsku spoločnosť v nemeckom Mníchove a zriadila svoju európsku centrálu. S cieľom neustáleho rozvoja globálneho trhu spoločnosť zároveň rozšírila svoj predaj do juhovýchodnej Ázie, Južnej Ameriky, Európy, Severnej Afriky a ďalších regiónov. Tieto iniciatívy preukázali globálnu konkurencieschopnosť spoločnosti GWM na medzinárodnej scéne.

Spoločnosť GWM okrem toho získala a uviedla do prevádzky nové závody v Thajsku a Brazílii, ktoré poskytujú dostatočnú výrobnú kapacitu pre jej globálne trhy. Po siedmich mesiacoch príprav a zdokonaľovania spoločnosť GWM uviedla v júni do prevádzky závod Rayong v Thajsku a poskytla vyspelú výrobnú technológiu, ktorá viedla k rozvoju miestneho automobilového priemyslu. O dva mesiace neskôr podpísala zmluvu o akvizícii so závodom Daimler AG v Brazílii. Uzavretie tejto dohody umožní spoločnosti GWM pokryť Brazíliu a celú Južnú Ameriku.

Pokiaľ ide o technologický výskum a vývoj, spoločnosť GWM zriadila vo februári tohto roku technologické centrum Zhangjiagang (Čína), ktoré je druhým výskumno-vývojovým centrom zriadeným spoločnosťou GWM na základe svojej stratégie globalizácie. Spoločnosť GWM má doteraz desiatky tisíc pracovníkov dizajnu, výskumu a vývoja po celom svete, pričom úspechy v oblasti výskumu a vývoja dosiahla najmä v prelomových technológiách platformy L.E.M.O.N., platformy Coffee Intelligence a platformy TANK.

Spoločnosť GWM, na základe postavenia globálnej spoločnosti pre inteligentné technológie, neustále posilňovala filozofiu zameranú na používateľa. Kladie veľký dôraz na skúsenosti globálnych používateľov a postupne sa prispôsobuje miestnym kultúram na celom svete. Vzhľadom na to, že Loy Krathong je jedným z najdôležitejších tradičných festivalov (miestna verzia Valentína), ktorý nesie priania a modlitby ľudí za život, spoločnosť GWM sa v Thajsku dobre začlenila do života miestnych používateľov vytvorením vodného super lampáša. V Čile sa spoločnosť GWM zamerala na skupiny používateľov, ktorí si užívajú dobrodružstvá, a zapojila sa do reality šou o autonómnych jazdách s Luisom Andaurom, známym miestnym dobrodruhom.

Podľa spoločnej správy spoločností Google a Kantar Brand Z je spoločnosť GWM zaradená medzi 50 najlepších čínskych tvorcov globálnej značky v roku 2021, a to vďaka vynikajúcim úspechom vo všetkých vyššie uvedených aspektoch.

„Jediný spôsob, ako môžu automobilové značky skutočne prekonať konkurentov, je v nasledujúcich troch až piatich rokoch rýchlo posilniť svoje vlastné výhody," povedal Jack Wei, predseda spoločnosti GWM, na konferencii Strategy Global Launch Conference 2025. Očakáva sa, že globálny firemný ročný cieľ predaja 4 miliónov vozidiel bude dosiahnutý v roku 2025.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1716145/GWM.jpg

