Globalny Przegląd 2021: GWM przyspiesza globalizację

Ponadto GWM nabyła i uruchomiła nowe zakłady w Tajlandii i Brazylii o zdolnościach produkcyjnych zaspokajających zapotrzebowanie rynków światowych. Po siedmiu miesiącach przygotowań i udoskonaleń w czerwcu GWM uruchomiło w Tajlandii zakład Rayong oferujący bardziej zaawansowaną technologię produkcji i będący siłą napędową rozwoju lokalnej branży motoryzacyjnej. Dwa miesiące później spółka zawarła umowę nabycia zakładów Daimler AG w Brazylii. Zawarcie tej umowy pozwoli GWM na uruchomienie sprzedaży w Brazylii i całej Ameryce Południowej.

Jeśli chodzi o działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie technologii, w lutym tego roku GWM uruchomiło Ośrodek Technologii Zhangjiagang (Chiny), który jest drugim ośrodkiem badań i rozwoju uruchomionym przez GWM w ramach realizacji strategii globalizacji. Jak dotąd GWM posiada dziesiątki tysięcy ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie, dzięki którym dokonuje przełomowych odkryć, zwłaszcza w zakresie platformy L.E.M.O.N., platformy Coffee Intelligence i platformy TANK.

Bazując na zajmowanej przez spółkę pozycji ogólnoświatowego przedsiębiorstwa inteligentnych technologii, GWM nieprzerwanie umacnia wyznawaną filozofię, której głównym punktem jest zadowolenie użytkownika. Spółka dużą wagę przywiązuje do doświadczenia użytkowników z całego świata i stopniowo dostosowuje się do miejscowych kultur różnych części świata. W Tajlandii, gdzie Loy Krathong jest jednym z najważniejszych tradycyjnych świąt, lokalną wersją Walentynek, podczas którego obywatele wysyłają w świat swoje życzenia i modlitwy, GWM doskonale wtopiło się w życie klientów z tego obszaru, tworząc imponujący lampion wodny. W Chile GWM skupiło się przede wszystkim na grupach użytkowników uwielbiających przygody i zaprosiło do udziału w targach pojazdów autonomicznych Luisa Andaura, sławnego lokalnego podróżnika.

Dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom we wszystkich wymienionych powyżej obszarach, zgodnie z treścią raportu opublikowanego wspólnie przez Google i Kantar Brans Z, w 2021 r. GWM znalazło się na liście najlepszych 50 globalnych twórców marek.

„Dla spółek motoryzacyjnych jedyną drogą do realnego pokonania konkurentów jest szybkie wzmocnienie własnej przewagi w kolejnych trzech do pięciu lat" – powiedział prezes GWM Jack Wei podczas 2025 Strategy Global Launch Conference, konferencji strategicznej poświęconej wdrożeniom globalnym do 2025 r. Przewiduje się, że założony przez spółkę cel sprzedania na całym świecie 4 mln pojazdów zostanie osiągnięty w 2025 r.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1716145/GWM.jpg

SOURCE GWM