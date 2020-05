GlobalSign expande sua presença na América Latina

BOSTON, 5 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A GMO GlobalSign (http://www.globalsign.com), uma Autoridade Certificadora (CA) global e fornecedora líder de soluções de identidade e segurança para a IoT, anunciou hoje que cinco empresas parceiras na América Latina alcançaram recentemente o status de Parceiro Regional Certificado. Os parceiros regionais estão no Equador, Costa Rica, Chile, Colômbia e México. O programa Parceiro Regional Certificado (PRC) da GlobalSign foi desenvolvido para ajudar os parceiros a capturar o mercado de serviços de identidade em suas regiões, integrando a nossa gama de soluções gerenciadas de infraestrutura de chave pública (ICP) em suas ofertas de serviços. Isso atende às necessidades de segurança de TI do cliente, incluindo segurança na Web, no servidor interno, identidades digitais para e-mail seguro, assinatura de documento e autenticação multifatorial, além de fornecer modelos de implementação que podem ajudar seus clientes no gerenciamento e automação do ciclo de vida do certificado.

As empresas que agora são os PRCs da GlobalSign incluem: Seguridad America, sediada no Chile / Peru; Alpha Technologies, com sede no Equador; GSE na Colômbia; Interhand, da Costa Rica; e a Wingu Network, com sede no México. Os cinco novos PRCs são focados no sucesso da empresa, comprometendo-se com a exclusividade da marca GlobalSign, adquirindo treinamento para fornecer suporte local aos usuários finais - resultando em emissão mais rápida de certificados, suporte localizado e uma experiência geral exemplar do cliente.

"Ser capaz de expandir nossas capacidades em toda a América Latina é uma das nossas principais prioridades este ano. Com a adição de cinco novos PRCs, esperamos uma quantidade significativa de crescimento nestes país", disse Lila Kee, gerente geral das Américas da GlobalSign. "Nossos novos PRCs estão ansiosos e motivados para expandir o portfólio de produtos e marcas GlobalSign nestas regiões extremamente estratégica".

O programa Parceiro Regional Certificado oferece um alinhamento com os negócios da GlobalSign, permitindo que os parceiros sejam uma extensão do GlobalSign dentro de sua região. Com programas de treinamento e certificação abrangentes, os PRC podem comercializar, vender e entregar até as mais complexas soluções GlobalSign. A GlobalSign oferece uma plataforma de PKI gerenciada baseada na nuvem para resolver problemas críticos de segurança de TI, incluindo:

Proteção de sites e servidores (SSL / TLS)

Aprimoramento de senhas com autenticação multifatorial

Criação de assinaturas digitais confiáveis para documentos

Criptografia e assinatura de e-mails digitalmente

Ativação de ICP para dispositivos

Proteção através de integridade do código

Para mais detalhes sobre o Programa de Parceiros Regionais Certificados da GlobalSign, visite https://www.globalsign.com/en/partners/certified-regional-partners

Sobre a GMO GlobalSign

Como uma das autoridades de certificação mais profundamente enraizadas do mundo, a GlobalSign é a fornecedora líder de soluções confiáveis de identidade e segurança, permitindo que empresas de todos os tamanhos provedores de serviços baseados em nuvem e inovadores de IoT em todo o mundo conduzam comunicações online seguras, gerenciem milhões de identidades digitais verificadas e automatizem a autenticação e criptografia. Suas soluções de PKI e identidade de alta escala suportam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e itens que compõem a IoT. Uma subsidiária da GMO Cloud KK e do GMO Internet Group do Japão, a GMO GlobalSign possui escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Para mais informações, visite https://www.globalsign.com

Contato de Relações com a Mídia da GlobalSign

Amy Krigman

GlobalSign Gerente de Relações Públicas

Telefone: 603-570-709

E-mail: [email protected]

