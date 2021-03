Globe é precursora de dados como moeda nas Filipinas

MANILA, Filipinas, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Globe, uma empresa de telecomunicações líder nas filipinas, divulgou sua primeira inovação no mercado, GBs (gigabytes) to Points, durante a celebração do primeiro Globe Innovation Fest. Esse recurso está disponível para serem utilizados pelos clientes de serviços móveis e de banda larga da Globe, permitindo que gigabytes de dados de clientes não utilizados sejam convertidos em pontos do tipo Globe Rewards.

O Globe Rewards é o programa de fidelidade das empresas de telecomunicações sem precedentes que pode ser utilizado para adquirir itens essenciais como alimentos, mantimentos, produtos das empresas de telecomunicações e até eletrodomésticos, bem como para fazer doações para causas. A popularidade do Globe Rewards no país é enorme, já que os habitantes das Filipinas usam seus pontos como dinheiro em espécie para lidar com os efeitos da pandemia da COVID-19.

Isso proporciona aos clientes móveis e de banda larga um maior valor para o dinheiro, uma vez que, com os "dados como moeda", nenhum dado não utilizado pelo cliente é desperdiçado.

"O impacto da pandemia no país tem sido enorme. Por esse motivo, reinventamos a forma como os Filipinos usam seus dados porque acreditamos que agora é o melhor momento para ajudar os nossos clientes que já estão se recuperando da crise. Isso ajuda a aumentar o valor real do que se deve pagar", declarou Issa Guevarra-Cabreira, vice-diretora comercial da Globe.

Enquanto os clientes de planos pré-pagos podem obter 1 ponto para cada GB convertido, os clientes de planos pós podem converter 1 GB em 10 pontos Globe Rewards. Da mesma forma, os clientes de WiFi pré-pago da Globe At Home podem converter 3GBs em 3 pontos Rewards.

"Os dados podem ser convertidos em pontos a qualquer momento dentro da vigência da promoção ou antes da data limite do plano. A conversão de dados não utilizados em pontos Globe Rewards pode ser feita usando o aplicativo Globe One", acrescentou Guevarra-Cabreira.

Os pontos Globe Rewards podem ser usados em mais de 13.000 lojas para compras, restaurantes, entretenimento, viagens e produtos Globe em todo o país.

Os clientes podem utilizar os pontos Globe Rewards para fazer compras na Lazada, pedir alimentos no GrabFood, assistir a filmes coreanos utilizando o Viu ou até mesmo jogar por meio de pins Razer Gold.

"Os clientes podem assistir a vídeos, jogar, fazer compras on-line e até mesmo comprar um seguro, sem gastar, tudo na segurança de suas casas. Há um mundo maior para descobrir graças à reinvenção do Globe Rewards", declarou Guevarra-Cabreira.

Para saber mais sobre a Globe, acesse www.globe.com.ph.

Sobre a Globe Telecom

A Globe Telecom, Inc. é uma empresa líder em telecomunicações de serviço completo nas Filipinas e listada publicamente na Bolsa de Valores das Filipinas com o símbolo de ações GLO. A empresa atende às necessidades de telecomunicações e tecnologia de consumidores e empresas por meio de um conjunto completo de produtos e serviços, incluindo serviços móveis, fixos, de banda larga, conectividade de dados, internet e serviços gerenciados. Possui grandes interesses no setor de tecnologia financeira, soluções de marketing digital, financiamento de capital de risco para startups, e atendimento médico virtual. Em 2019, a Globe tornou-se signatária do Pacto Global da ONU, comprometendo-se a implementar os princípios universais de sustentabilidade. Seus dirigentes são a Ayala Corporation e a Singtel, líderes destacados do setor no país e na região. Para mais informações, acesse www.globe.com.ph. Siga a @enjoyglobe no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

