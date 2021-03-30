Globe инициирует использование данных в качестве средства обращения на Филиппинах

МАНИЛА (Филиппины), 30 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- На форуме Globe Innovation Fest ведущая филиппинская телекоммуникационная компания Globe впервые представила на рынке свою новинку "GBs (gigabytes) to Points" («Баллы за гигабайты»). Эта возможность, доступная клиентам компании Globe, пользующимся услугами мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет, позволяет преобразовывать неиспользованные гигабайты данных клиентских пакетов в премиальные баллы Globe Rewards.

Globe Rewards — беспримерная программа лояльности телекоммуникационной компании, которая может использоваться для покупки таких важнейших товаров, как продукты питания, телекоммуникационная продукция и даже бытовая техника, а также в благотворительных целях. Программа Globe Rewards приобрела большую популярность в стране, поскольку филиппинцы используют свои баллы как денежное средство в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Это обеспечивает клиентам, пользующимся услугами мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет, дополнительную выгоду за счет возможности использования «данных как средства обращения», когда не использованный клиентом трафик не пропадает впустую.

«Последствия пандемии в стране были ужасными. Поэтому мы обновили для филиппинцев условия использования трафика данных, поскольку убеждены в том, что сейчас лучшее время для того, чтобы помочь нашим клиентам, еще не успевшим оправиться от последствий кризиса. Это помогает повысить реальную ценность того, за что они платят», — сообщила заместитель коммерческого директора компании Globe Исса Геварра-Кабрейра (Issa Guevarra-Cabreira).

В то время как клиенты с предоплаченными тарифами могут получать 1 балл за каждый преобразованный гигабайт, клиенты с постоплатными тарифами смогут превращать 1 ГБ в 10 баллов Globe Rewards. Аналогичным образом, пользователи домашнего Интернета с тарифом Globe At Home Prepaid WiFi могут конвертировать 3 ГБ в 3 премиальных балла.

«Данные могут быть конвертированы в премиальные баллы в любой момент времени в период действия акции или до истечения срока действия соответствующего тарифного плана. Конвертация неиспользованного трафика в баллы Globe Rewards может осуществляться через приложение Globe One», ― добавила г-жа Геварра-Кабрейра.

Баллы Globe Rewards могут использоваться более чем в 13 тысячах торговых точек для оплаты товаров, а также в заведениях общественного питания, культурно-развлекательных учреждениях, туристических агентствах и для покупки продуктов/услуг компании Globe по всей стране.

Покупатели могут использовать баллы Globe Rewards для совершения покупок в интернет-магазинах Lazada, просмотра корейских фильмов через видеотрансляционный сервис Viu и даже игры через коды Razer Gold.

«Покупатели могут смотреть видео, играть в игры, совершать покупки в интернет-магазинах и даже покупать страховые полисы, не тратя на это живые деньги — и все это в безопасной домашней обстановке. Обновленная программа Globe Rewards позволяет открывать для себя более широкий мир», — заявила г-жа Геварра-Кабрейра.

Более подробная информация о компании Globe представлена на ее сайте по адресу: www.globe.com.ph.

Информация о компании Globe Telecom

Globe Telecom, Inc. — ведущая телекоммуникационная компания на Филиппинах, акции которой котируются на Филиппинской фондовой бирже под символом GLO. Компания удовлетворяет телекоммуникационные и технологические потребности физических и юридических лиц по всему комплексу продуктов и услуг, включая мобильную и стационарную телефонную связь, широкополосный доступ в Интернет, передачу данных, а также интернет-сервисы и управляемые услуги. Сфера ее интересов охватывает финансовые технологии, средства цифрового маркетинга, венчурное финансирование стартапов и виртуальное здравоохранение. В 2019 году компания Globe стала участником Глобального договора Организации Объединенных Наций, взяв на себя обязательство по реализации универсальных принципов устойчивого развития. Ее основными участниками являются компании Ayala Corporation и Singtel — признанные лидеры отрасли в стране и регионе. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.globe.com.ph. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, используя имя пользователя @enjoyglobe.

Related Links

http://www.globe.com.ph



SOURCE Globe Telecom