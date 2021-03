Globe innove aux Philippines en attribuant une valeur monétaire aux données

MANILLE, Philippines, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- Globe, chef de file des télécommunications aux Philippines, a dévoilé sa première innovation sur le marché lors du premier festival international de l'innovation, étant dotée d'une fonctionnalité qui permet de convertir les giga-octets (Go) en points. Cette fonctionnalité est disponible pour les clients mobiles et haut débit de Globe et permet de convertir les giga-octets de données clients inutilisés en points Globe Rewards.

Globe Rewards est le programme de fidélisation incomparable de la compagnie de télécommunications, qui peut être utilisé pour acheter des articles essentiels comme de la nourriture, des produits d'épicerie, des produits de télécommunications et même des appareils électroménagers, et pour faire des dons à des causes caritatives. Globe Rewards est très populaire auprès des Philippins qui utilisent leurs points comme de l'argent, ce qui facilite leurs achats pendant la pandémie de COVID-19.

Cela donne aux clients mobiles et haut débit un meilleur rapport qualité prix, car en utilisant les « données comme monnaie d'échange », aucune donnée client inutilisée n'est gaspillée.

« Les répercussions de la pandémie au sein du pays ont été énormes. Nous avons donc réinventé la façon dont les Philippins utilisent leurs données, parce que nous croyons que le moment est venu d'aider nos clients qui sont déjà durement touchés par la crise. Cela contribue à accroître la valeur réelle de ce pour quoi ils paient », a déclaré Issa Guevarra-Cabreira, directrice commerciale adjointe chez Globe.

Alors que les clients du service prépayé peuvent obtenir 1 point pour chaque Go converti, les clients du service postpayé pourront obtenir 10 points Globe Rewards en convertissant 1 Go de données. De même, les clients du service prépayé de Wi-Fi Globe At Home peuvent obtenir 3 points de récompense en convertissant 3 Go de données.

« Les données peuvent être converties en points à tout moment. L'offre est valide pour toute la durée de la promotion ou jusqu'à la date de fin du programme. La conversion des données inutilisées en points Globe Rewards peut se faire à l'aide de l'application Globe One », a ajouté Guevarra-Cabreira.

Les points Globe Rewards peuvent être utilisés dans plus de 13 000 points de vente pour faire des achats, aller aux restaurants, se divertir, faire des voyages et obtenir des produits Globe dans tout le pays.

Les clients peuvent utiliser leurs points Globe Rewards pour faire leurs achats sur Lazada, commander des repas avec GrabFood, regarder des films coréens sur Viu ou même jouer à des jeux avec des codes d'identification Razer Gold.

« Vous pouvez regarder des vidéos, jouer à des jeux, faire des achats en ligne et même souscrire une assurance, sans avoir à dépenser, et tout cela en toute sécurité sans quitter votre foyer. Cette transformation des Globe Rewards ouvre tout un monde de possibilités », a déclaré Issa Guevarra-Cabreira.

Pour en savoir plus sur Globe, consultez le site www.globe.com.ph.

À propos de Globe Telecom

Globe Telecom, Inc. est une société importante de télécommunications à service complet aux Philippines. Elle est cotée en bourse aux Philippines sous le symbole boursier GLO. La société répond aux besoins des consommateurs et des entreprises en matière de télécommunications et de technologie grâce à une gamme complète de produits et de services, notamment les services mobiles, fixes, à haut débit, de connectivité de données, Internet et les services gérés. Elle attache une plus grande importance à la technologie financière, aux solutions de marketing numérique, au financement de capital risque pour les startups et les soins de santé virtuels. En 2019, Globe est devenu signataire du Pacte mondial des Nations Unies, s'engageant à mettre en œuvre des principes universels de développement durable. Ses dirigeants sont Ayala Corporation et Singtel, des leaders reconnus de l'industrie dans le pays et dans la région. Pour plus d'informations, consultez le site www.globe.com.ph. Retrouvez la société sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

