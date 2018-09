GlobeNet inaugura formalmente novo ponto de interconexão central em Fortaleza, Brasil

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A GlobeNet, provedora integral de infraestrutura de telecomunicações nas Américas, anuncia hoje que seu novo ponto de interconexão central no Fortaleza Internet Exchange Point (IXP) está em operação. Como resultado, as operadoras de rede e prestadoras de serviço de Internet (ISPs) em todo o nordeste do Brasil poderão fazer trocas de tráfego de maneira local, tirando proveito da alta banda-larga e baixa conectividade de latência que a infraestrutura da GlobeNet oferece.

A penetração da Internet no Brasil está crescendo constantemente. Em 2016, apenas 55,65 por cento da população brasileira podia acessar a Internet, de acordo com a Statista, provedora líder de dados de mercado e consumidor. Até 2022, 61,89 por cento dos brasileiros acessarão, baixarão e compartilharão conteúdo on-line. No momento, o país já é o quarto maior mercado on-line do mundo, atrás da China, Índia e dos Estados Unidos.

Em resposta à maior demanda do crescente número de ISPs do Brasil, a GlobeNet anunciou uma parceria com o Núcleo de Informação e Coordenação brasileiro (NIC.br) a fim de estabelecer um novo ponto de interconexão central em dezembro de 2017. Com a instalação agora concluída, a nova infraestrutura está pronta para ser o segundo ponto de interconexão mais importante do Brasil, depois do IXP de São Paulo, mais ao sul.

"Na GlobeNet, estamos empolgados em contribuir com a economia digital em expansão", declarou Eduardo Falzoni, CEO da GlobeNet. "O novo IXP em Fortaleza é essencial para garantir a resiliência da infraestrutura de Internet do país. Para as operadoras de rede, ISPs e outras empresas, significa maior banda-larga e conexões de latência ultrabaixas, tudo apoiado por nossa sólida infraestrutura de central de dados e sistema de cabos submarinos de fibra óptica confiável. Além de atendermos a demanda atual por melhor conectividade, também estamos preparando as redes do nordeste do Brasil para o futuro, visando a uma maior penetração da Internet."

Para as operadoras de rede que buscam se conectar com o IXP em Fortaleza, a NIC.br também está usando o local para implementar sua primeira infraestrutura de serviço completo fora de São Paulo. Em suma, a cidade agora servirá como um hub para todas as operações da NIC.br no nordeste do Brasil - um grande avanço para o país de maior PIB da América Latina.

O lançamento oficial do IXP de Fortaleza surge logo algumas semanas depois de a GlobeNet ter anunciado o Facebook como coproprietário de seu novo cabo submarino "Malbec" para a Argentina - o primeiro cabo novo para esse país desde 2001. Com investimentos de infraestrutura sendo feitos na terra e debaixo da água, a GlobeNet continua a cimentar sua reputação como principal parceira de telecomunicações para transportadoras, prestadoras de serviço, provedoras de serviços em nuvem e empresa em todas as Américas.

Para saber mais sobre a GlobeNet, acesse o site da empresa em www.globenet.com.

Sobre a GlobeNet

A GlobeNet é uma provedora de telecomunicações por atacado que conecta as Américas com um portfólio completo e integrado de serviços de rede, IP, IaaS e segurança. Todas as nossas soluções de dados e TI de baixa latência são apoiadas por nosso premiado e altamente resiliente sistema de cabo submarino de 23.500 quilômetros e pela infraestrutura de centro de dados. Com um novo cabo de 2.500 quilômetros até a Argentina sendo implementado, a expertise técnica e o apoio líder em atendimento ao cliente da GlobeNet garantem que seus parceiros estejam sempre prontos para os desafios que surgirem.

A GlobeNet é uma empresa de portfólio do Fundo de Infraestrutura II da BTG Pactual e foi reconhecida como Melhor Provedora de Conectividade no Datacloud Awards de 2018, Empresa do Ano 2017 e 2018 pela Frost and Sullivan, e Melhor Operadora Integral Regional no World Communication Awards de 2017.

Contato com a imprensa:

Raul Fraile

+1 561 314 0531

marketing@globenet.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/621637/GlobeNet_PR_Logo.jpg

FONTE GlobeNet Cabos Submarinos/Jaymie Scotto & Associates, LLC

Related Links

www.globenet.net