Glooko acquiert xbird, une entreprise d'intelligence artificielle médicale basée en Allemagne

BERLIN et PALO ALTO, Californie, 1 février 2022 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de surveillance à distance des patients et de santé numérique pour le diabète et d'autres maladies chroniques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de xbird, une entreprise berlinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle médicale qui développe des technologies JITAI (interventions adaptatives juste à temps) pour aider les patients et leurs fournisseurs à prédire le comportement et à gérer le diabète.

À l'aide de la dernière intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, la technologie de xbird est capable d'identifier les risques pour la santé des personnes atteintes de diabète en interprétant les données médicales et comportementales de manière ciblée et en fournissant des recommandations personnalisées et des encouragements comportementaux. Des capteurs via des smartphones et des appareils portables enregistrent les mouvements d'un utilisateur et analysent les données pour créer des profils comportementaux individualisés et des encouragements personnalisés afin de changer le comportement des patients et les décisions en matière de mode de vie. L'ajout de xbird étend les capacités et les outils d'analyse avancés de Glooko, élargissant ainsi les offres de la plateforme Glooko.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe xbird au sein de la famille Glooko. Notre investissement dans xbird représente l'engagement stratégique de Glooko en faveur de l'apprentissage automatique et du coaching numérique personnalisé pour les patients souffrant de maladies chroniques », a déclaré Russ Johannesson, président-directeur général de Glooko. « Parmi les nombreuses entreprises JITAI dans le paysage de la santé numérique, xbird dispose clairement d'une solution supérieure et a établi des partenariats fructueux avec les fabricants de dispositifs de surveillance du diabète et les établissements cliniques. La combinaison de l'empreinte mondiale établie de Glooko et des capacités JITAI passionnantes de xbird nous permettra d'améliorer les résultats pour les patients. »

Sebastian Sujka, président-directeur général et cofondateur de xbird, a déclaré : « xbird et Glooko sont un choix idéal. Nous partageons un engagement à fournir des solutions qui traitent de multiples maladies chroniques et produisent des résultats mesurables, et nous avons une mission commune de servir globalement tous les patients ayant des besoins. Notre objectif est de continuer à concevoir des solutions de santé numériques pour les personnes qui vivent avec ces maladies et de rendre nos capacités accessibles au plus grand nombre de patients possible. » Sebastian Sujka rejoindra Glooko en tant que directeur général de Glooko GmbH, avec tout le personnel de xbird.

Glooko intégrera le logiciel de coaching numérique xbird JITAI à sa plateforme établie qui est utilisée quotidiennement par plus de 7 500 cliniques dans le monde et plus de 1 million d'utilisateurs. Glooko prévoit de permettre aux utilisateurs mondiaux de sa plateforme d'utiliser ces solutions pour mieux gérer leur diabète et les maladies chroniques connexes.

Prévalence des maladies chroniques*

Environ 537 millions d'adultes sont atteints de diabète dans le monde, dont 9,5 millions en Allemagne (15,3 % de la population) et les chiffres continuent d'augmenter. Elle est classée dans les 10 premiers pays dont la croissance du diabète est la plus rapide. En outre, près d'une personne sur deux âgée de plus de 15 ans en Allemagne déclare vivre avec deux maladies chroniques ou plus (contre environ un tiers des personnes dans le monde). Selon l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, un adulte sur six est considéré comme obèse en Allemagne.

À propos de Glooko

Glooko transforme la santé numérique en mettant en contact les personnes atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques avec leurs équipes de soins de santé, ce qui favorise la télésanté collaborative, la recherche clinique et l'amélioration des résultats en matière de santé. Les plateformes logicielles de l'entreprise collectent et analysent les données de plusieurs appareils dans un seul endroit hautement sécurisé, ce qui permet un téléchargement à distance facile via une application ou en clinique, et produit des analyses faciles à lire grâce à des tableaux et des graphiques exploitables. La plateforme est compatible avec plus de 95 % des dispositifs mondiaux de surveillance du diabète et de la santé, ce qui donne aux patients et à leurs fournisseurs une flexibilité dans la prise en charge de leurs maladies. Plus de 3 millions d'utilisateurs ont déjà bénéficié des solutions de Glooko dans 29 pays et 22 langues. Pour en savoir plus, consultez le site glooko.com.

À propos de xbird

xbird est une entreprise d'intelligence artificielle médicale qui développe des moyens de prédire les risques pour la santé et de soutenir la prise en charge du diabète. L'entreprise capture des flux de données à partir de capteurs intégrés sur les smartphones, les appareils portables et les dispositifs médicaux pour développer des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique qui traitent ces flux en interventions adaptatives juste à temps (JITAI) en temps réel. Fondée en 2015 par Sebastian Sujka et Matteo Carli, xbird a collaboré avec de grandes sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux européennes et américaines pour personnaliser l'interaction et l'engagement des patients avec l'intelligence artificielle.

