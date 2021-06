GO AND CHANGE: La SUV GS4 de GAC MOTOR tiene su lanzamiento en Panamá y Bolivia

La nueva GS4 encarna el eslogan de GAC MOTOR, "GO AND CHANGE". Probada en una variedad de condiciones de carretera, la completamente nueva GS4 no tiene limitaciones para las aventuras de su dueño. La segunda generación de la GS4 ha sido rigurosamente probada contra temperaturas altas de 50 °C, bajas de -40 °C y altitudes de hasta 5.231 m.

La nueva GS4 está diseñada para adaptarse perfectamente a la vida cotidiana, sin tener que perder en estética y potencia. El interior del modelo es espacioso, con un diseño de estructura de 1852 mm de ancho que ofrece amplio espacio para las piernas, la cabecera y el almacenamiento para un viaje cómodo y bien equipado a cualquier lugar. La tecnología E-turbo de BOSCH y el diseño silencioso total (ASD) permiten una experiencia de conducción extremadamente fluida y altamente sensible al toque del conductor. La nueva GS4 también utiliza un sistema avanzado de control de combustión de gasolina y un motor de distribución variable, lo que reduce el consumo de combustible. Múltiples características avanzadas de seguridad, lo mejor de la gama de bolsas de aire y el cuerpo de seguridad de acero de alta resistencia de segunda generación de GAC, así como varios sistemas inteligentes de asistencia para conducción, entre otros, también hacen que la completamente nueva GS4 sea una opción sólida como automóvil familiar.

La nueva GS4 infunde nueva energía a una amplia gama de estilos de vida, ya sea que los conductores se trasladen con sus familias, las parejas que buscan aventuras o los propietarios solteros que desean una SUV elegante y de alta tecnología. Con 8 premios consecutivos J.D. Power China a su haber, GAC MOTOR seguirá trabajando arduamente para llevar lo mejor de la innovación automotriz china a la vida móvil de los consumidores globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1552897/WechatIMG207.jpg

FUENTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR