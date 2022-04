Go North, qui vise à devenir la prochaine licorne d'Europe, boucle un tour de table de 77,5 millions de couronnes suédoises mené par eEquity

« En tant qu'entrepreneurs FBA, nous avons eu une mauvaise impression des agrégateurs. Nous avons entendu des histoires de procédure juridique intentionnellement compliquée, et même d'acheteurs exploitant des marques à perte pour éviter des versements. C'était un système qui devait changer. Nous avons donc décidé de le changer et de créer un agrégateur par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. » Johan Hallenby, fondateur et PDG.

L'équipe s'est élargie avec maintenant près de 20 personnes, avec plusieurs recrutements clés de personnel expérimentés, issus du commerce électronique, des fusions et acquisitions et des introductions en bourse. L'entreprise vise un chiffre d'affaires ambitieux de 1 milliard de couronnes suédoises et une bonne rentabilité d'ici trois ans, grâce à un taux d'acquisition élevé et à une rentabilité accélérée de la marque.

eEquity, qui a mené le tour de table, est l'investisseur nordique le plus actif dans le domaine de la croissance numérique, avec pour ambition de créer des entreprises leaders sur le marché, en partenariat étroit avec les entrepreneurs. Le tour de table d'amorçage comprenait également des investisseurs providentiels chevronnés tels que Alexander Hars (System OK + Let's Deal), Ludwig Mattsson (Gavia group), Victor Hielte (Ernstrom Group), Caroline Ingeborn (Leap & Toca Boca), Peter Lindholm (Frontier Car Group), Lena Apler (Collector Bank), Magnus Emilson (NA-KD & Ess Group) William & Kim Olsson (Stena + Sessan) Gustav Eriksson (Stena + Formica), Sujay Tyle (Merama), et Karin Hallin (Partners Group).

« Pour Go North il ne s'agit pas simplement d'acquérir des marques Amazon, mais de fournir des ressources aux entrepreneurs. En vendant leur marque Amazon FBA à Go North, ils obtiennent le financement nécessaire pour aller de l'avant. Pour aller plus loin, plus vite. Nous construisons un écosystème d'entrepreneurs du commerce électronique, convaincus que, ensemble, nous pouvons changer l'industrie pour le meilleur. »

Cette philosophie semble trouver écho. En quelques mois seulement, ils ont constitué un portefeuille de 11 marques, avec une croissance post acquisition impressionnante (en glissement annuel), et ils ont de grands projets pour l'avenir. Grâce à de nouvelles levées de fonds et de capitaux propres, qui devraient permettre de lever plusieurs centaines de millions de couronnes suédoises, l'objectif est d'acquérir une nouvelle marque chaque semaine.

