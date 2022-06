Goalcast erweitert FAST-Reichweite durch Distributionsvertrag mit DistroTV

„Wir bei DistroTV haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser wachsendes und vielfältiges globales Publikum mit Inhalten zu versorgen, die ihren einzigartigen Interessen und Leidenschaften entsprechen", sagt Navdeep Saini, Mitbegründer und CEO von DistroScale, der Muttergesellschaft von DistroTV. „Wir freuen uns sehr, Goalcast in unserer Content-Bibliothek willkommen zu heißen und unseren Zuschauern Zugang zu den anregenden Dokumentationen von Goalcast zu gewähren."

„Wir freuen uns sehr, Goalcast als kostenlosen Streaming-Kanal in unserem wachsenden Content-Angebot begrüßen zu dürfen", so Rajesh Nair, VP of Business Development and Content Acquisition, DistroTV. „Wir haben diesen Kanal von Grund auf neu aufgebaut und werden ihn an unser wachsendes Publikum in Indien und weltweit streamen. Es ist ein echter Beweis für die Arbeit, die wir bei DistroTV leisten, um den Zuschauern in nah und fern ansprechende und unterhaltsame Inhalte zu bieten."

Goalcast hilft Millionen von Menschen, ihr Leben mit Sinn zu leben, indem es Dokumentationen, Reden und Kurzfilme zeigt, die zum Nachdenken anregen. Die 2016 gegründete Marke hat über 50 Millionen Fans mit mehr als 500 Millionen Videoaufrufen pro Monat und ist damit eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen der Welt. DistroTV-Zuschauer haben jetzt Zugang zu Goalcasts Sammlung von Geschichten, die die größten Lebenslektionen der inspirierendsten Menschen von heute aufdecken.

„Ähnlich wie DistroTV ist Goalcast auf der Mission, außergewöhnliche Inhalte für ein globales Publikum bereitzustellen. Wir haben festgestellt, dass es keinen besseren Weg gibt, Menschen zu ermutigen, ihr Leben positiv zu verändern, als inspirierende Geschichten von Herausforderungen und Triumphen zu erzählen", sagt Cyrus Gorjipour, CEO und Mitbegründer von Goalcast. „Wir haben uns dazu verpflichtet, die Geschichten von Menschen zu teilen, die das Unmögliche auf der ganzen Welt leben, und wir sind begeistert, DistroTV zu unseren FAST-Partnern zu zählen, die es uns ermöglichen, unsere Wirkung zu verstärken."

Interessierte Zuschauer können DistroTV kostenlos auf Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV, LG TV, Samsung TV, Sony TV, iOS oder Android oder im Internet streamen, indem sie distro.tv/live/goalcast/ besuchen.

