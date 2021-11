Goboo Black Friday 2021 : Bénéficiez des meilleurs prix maintenant et payez PLUS TARD avec Klarna

Goboo, une plateforme européenne de commerce électronique populaire pour les téléphones intelligents et la dernière technologie 3C, a lancé un Black Friday et un Cyber Monday de 10 jours. Du vendredi 19 novembre au dimanche 28 novembre 2021, les clients peuvent profiter d'une large gamme de super promotions du Black Friday , avec jusqu'à 45 % de remise pour certaines offres, telles que les tout nouveaux POCO M4 Pro 5G, Xiaomi Pad 5, Redmi Note 10 Pro, avec des coupons supplémentaires et des réductions exclusives aux applications.

Cadeaux et coupons gratuits avec tirage au sort

Goboo offre également des écouteurs Xiaomi Pad 5, Redmi Note 10 Pro, Redmi Buds 3 Pro, et plus gratuitement ! En jouant le tirage au sort Goboo, chaque client peut obtenir jusqu'à 5 chances par jour de gagner ces cadeaux importants. De plus, du 25 au 28 novembre, la plateforme distribue des coupons limités à 40 € sur la page des promotions du Black Friday.

« Buy Now Pay Later » avec Klarna

Goboo a également lancé la fonctionnalité « pay-later » de Klarna pour permettre à ses clients de faire leurs achats l'esprit tranquille. Les clients de Goboo peuvent désormais payer en 3 à 4 versements sans intérêt ou dans les 14 à 30 jours suivant la livraison, ce qui leur permet de bénéficier d'une expérience d'achat plus intelligente et plus flexible. Les services détaillés sont variés par pays et seront fournis pendant le processus de paiement.

Réductions spéciales pour les utilisateurs d'applications

Goboo vient de lancer son application « shopping ». Pour encourager les clients à vivre l'expérience d'achat plus transparente sur l'application, Goboo fournit un code de réduction spéciale de 5 € qui peut être utilisé en plus des réductions depuis le PC. Téléchargez l'application Goboo ici.

À propos de Goboo

Fondée en 2020, Goboo se consacre à proposer à ses clients les dernières tendances en matière de technologie intelligente avec des services et des produits de qualité optimale. Goboo propose la livraison le lendemain en Espagne et la livraison à 3-5 jours dans la plupart des pays européens. Goboo travaille avec des partenaires de confiance et ne vend que des articles sélectionnés avec soin. Tous les produits sont associés à un retour inconditionnel dans les 14 jours et à une garantie officielle du produit. Avec un catalogue complet proposant des smartphones, des montres, des appareils électroménagers, des gadgets de cuisine, et plus encore, Goboo s'engage à améliorer la vie quotidienne de nos clients avec des produits de qualité supérieure et des services de classe mondiale.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien ci-après : https://www.goboo.com/promotion/black-friday-sale-2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694971/image_1.jpg

SOURCE Goboo