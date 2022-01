Goboo lance le robot aspirateur et balai autonettoyant Dreame W10

Le Dreame Bot W10 est un robot aspirateur et nettoyeur tout-en-un doté de quatre caractéristiques principales : une puissance d'aspiration de 4 000 Pa, une navigation laser LDS, un lavage automatique de la serpillière et un séchage à air chaud. La puissance d'aspiration permet de se débarrasser efficacement de la poussière dans toutes les pièces de la maison, laissant à leurs utilisateurs des sols étincelants de propreté. Grâce au nettoyeur booster à double disque rotatif de 180 tours/minute et à l'identification ultrasonique des tapis, même les taches collantes sont facilement éliminées. Une fois le nettoyage terminé, de l'air chaud à 40°C souffle sur la surface nettoyée, permettant un séchage rapide. Le W10 peut être facilement géré via l'application Mi Home. L'application peut se connecter automatiquement avec le W10 en le plaçant simplement à proximité du téléphone portable de l'utilisateur.