GoCardless stellt Protect+ vor und unterstützt Unternehmen dabei, Zahlungsbetrug zu bekämpfen und Einnahmen einzubehalten

Das zweite „Payment Intelligence"-Produkt ermöglicht in einer Zeit des wirtschaftlichen Gegenwinds, Umsatzeinbußen auszugleichen

LONDON, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- GoCardless, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Bankzahlungen, stellt Protect+ vor. Protect+ ist eine End-to-End-Lösung zur Betrugsprävention, die betrügerische Aktivitäten aufdeckt und Händler durch eine erweiterte Überprüfung von Zahlern, 24/7-Betrugsüberwachung und Chargeback-Anforderungen vor möglichen Verlusten schützt. Mit Protect+ sind Händler in der Lage, ihren Gesamtanteil erfolgreicher Zahlungen zu erhöhen, die mit der Verwaltung von Zahlungsbetrug verbundenen Kosten erheblich zu senken und sowohl ihren Umsatz als auch ihren Ruf zu schützen.

48% der deutschen Entscheidungsträger sind der Meinung, dass Zahlungsbetrug ein sehr großes Problem für ihr Unternehmen darstellt1, und 65% sagen, dass die derzeitige Wirtschaftslage sie dazu veranlasst, die durch Betrug verursachten Umsatzeinbußen zu verringern2. Die Einführung von Protect+ bietet Händlern eine Alternative zu bereits bestehenden Möglichkeiten der Betrugsprävention, die viele Händler als frustrierend empfinden – aufgrund des Zeitaufwands für die Verwaltung (25,27%), der Komplexität (19,22%) und der hohen Kosten (18,51%).

Protect+ ist das zweite „Payment Intelligence"-Produkt von GoCardless und kombiniert Daten aus Millionen von Transaktionen, die über das globale Bankzahlungsnetzwerk abgewickelt werden, mit benutzerdefinierten Parametern, die von Unternehmen entsprechend ihrer Risikobereitschaft festgelegt werden. Protect+ erkennt und verhindert drei Arten von Betrug:

Identitätsbetrug : Bei Verwendung gestohlener oder gekaufter, möglicherweise auch ungültiger Bankkontodaten durch einen Betrüger.

: Bei Verwendung gestohlener oder gekaufter, möglicherweise auch ungültiger Bankkontodaten durch einen Betrüger. Fehlende Zahlungsabsicht : Wenn ein eigenes Bankkonto verwendet wird ohne die tatsächliche Absicht, für die erhaltenen Waren oder Dienstleistungen zu zahlen.

Ungerechtfertigte Rückbuchungen : Wenn ein betrügerischer Zahler sein eigenes Bankkonto verwendet, aber nach Erhalt der Dienstleistung oder Ware eine Rückbuchung einreicht.

Die Einführung von Protect+ erfolgt in einer Zeit, in der deutsche Unternehmen vor besonderen Herausforderungen stehen. 84% der Händler geben an, dass die derzeitigen Kosten für den Betrieb ihres Unternehmens höher sind als noch vor einem Jahr. Ebenfalls 84% versuchen aktiv, ihre Kosten zu senken. Die beliebteste Taktik, um die Finanzlage eines Unternehmens binnen der nächsten sechs Monate zu verbessern, ist in erster Instanz meist eine Neuverhandlung über günstigere Konditionen mit den Lieferanten: Ganze 40% der Befragten geben an, dass dies „eine der ersten Maßnahmen" sei, die sie in Betracht ziehen würden. Dicht darauf folgt die Reduzierung von Einnahmeverlusten, z. B. durch die Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung des Konversionsgrads oder zur Verringerung von Einnahmeverlusten durch Betrug (38%)2.

Alexandra Chiaramonti, General Manager für Kontinentaleuropa bei GoCardless: „Wir freuen uns, Protect+ auf den Markt zu bringen und so Unternehmen nicht nur dabei zu helfen, dem derzeitigen makroökonomischen Klima zu trotzen, sondern sich auch für die Zukunft besser zu positionieren. Protect+ identifiziert betrügerische Zahler und stoppt sie in ihren Bemühungen. So schützt es den Ruf des Unternehmens, seinen Umsatz und das Zahlungserlebnis aufrichtiger Käufer. Da Protect+ in unser globales Bankzahlungsnetzwerk integriert ist, können Sie Zahlungen verwalten und sich vor Betrug schützen – alles auf einer Plattform."

Protect+ ist das zweite „Payment Intelligence"-Produkt von GoCardless. Die Reihe von Diensten nutzt proprietäre Modelle des maschinellen Lernens, um die Art und Weise zu optimieren, wie Unternehmen ihre Bankzahlungen einziehen und einbehalten. Damit werden erfolgreichere Zahlungen, niedrigere Fehlerquoten und weniger Betrug gewährleistet. Das erste „Payment Intelligence"-Produkt der Reihe, Success+, optimiert automatisch fehlgeschlagene Zahlungswiederholungen. Seit seiner Markteinführung hat Success+ Unternehmen dabei geholfen, durchschnittlich 70% der fehlgeschlagenen Zahlungen wiederherzustellen.

Hinweis für Redakteure

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Linda Yang, Head of PR, GoCardless

[email protected]

+44 7533575155

Über GoCardless

GoCardless ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für direkte Bankzahlungen. GoCardless erleichtert es Unternehmen, sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen direkt von den Bankkonten der Kunden mittels Lastschrift und Open Banking einzuziehen. Das globale GoCardless Bankzahlungsnetzwerk und die Technologieplattform vereinfachen die Zahlungsabwicklung für 75.000 Unternehmen weltweit – von multinationalen Konzernen bis hin zu Kleinunternehmen. Jedes Jahr wickelt GoCardless Zahlungen in Höhe von mehr als 30 Milliarden US-Dollar in mehr als 30 Ländern ab. Der Hauptsitz von GoCardless befindet sich in Großbritannien, weitere Niederlassungen gibt es in Australien, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://gocardless.com/de-de/ und folgen Sie uns auf Twitter @GoCardlessDACH und Linkedin GoCardless DACH .

©2022 GoCardless Ltd. Alle Rechte vorbehalten. GoCardless ist eine eingetragene Marke von GoCardless Ltd. in mehreren Ländern. Die oben erwähnten Marken Dritter sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, sollte nichts in dieser Pressemitteilung als das Gegenteil oder als Genehmigung, Unterstützung oder Sponsoring durch Dritte von GoCardless Ltd. oder irgendeinem Aspekt dieser Pressemitteilung ausgelegt werden.

1 Umfrage unter 286 Unternehmen mit wiederkehrenden Zahlungen in Deutschland, die im November 2021 online über Attest durchgeführt wurde.

2 Umfrage unter 500 Finanz-Entscheidungsträgern in Deutschland, die im September 2022 online über Attest durchgeführt wurde.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1927138/GoCardless_Logo.jpg

SOURCE GoCardless