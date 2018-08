Gocil participa do Latam Retail Show 2018 em São Paulo

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Gocil Segurança e Multisserviços participará do Latam Retail Show 2018, que acontecerá entre os dias 28 e 30 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, evento que reúne especialistas do setor de varejo, a fim de, conectá-los com outras áreas.

O tema central dessa edição será "A transformação do ecossistema de negócios com resultados", e tem como objetivo abordar as mudanças e transformações do perfil do consumidor.

Há 33 anos no mercado, a Gocil atende grandes empresas no setor de varejo tais como Pernambucanas, Etna, Tok&Stok, Centauro, Drograria Onofre, entre outras, estando presente em 11 estados brasileiros.

"A proposta desse evento é muito importante para a compreensão do novo perfil do consumidor, além de proporcionar grandes oportunidades de negócios, qualificação e disseminação de conteúdo", afirma Daniella Barbosa, diretora de marketing e relações institucionais da Gocil.

Serviço

Latam Retail Show



Datas: 28 a 30 de agosto



Local: Expo Center Norte Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme São Paulo – SP



Para mais informações, acesse o site: http://www.latamretailshow.com.br/

Contato para Imprensa: 11 5052- 4072

FONTE Gocil Segurança e Serviços

