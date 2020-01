God Nisanov et Zarakh Iliev : les plus grands rentiers de Russie

Copropriétaires du groupe de sociétés Kievskaya Ploshchad, God Nisanov et Zarakh Iliev ont été élus « Rois de l'immobilier 2020 en Russie » par Forbes. Ils se maintiennent tous deux à cette place de premier plan depuis 2012.

MOSCOU, 25 janvier 2020 /PRNewswire /-- Suite à la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe, son portefeuille regorge d'actifs qui, ensemble, génèrent le revenu locatif le plus élevé de toutes les sociétés immobilières en Russie. Ses principaux actifs sont Evropeisky, le centre commercial et de divertissement le plus visité d'Europe, Food City, le plus grand centre de distribution de produits alimentaires en gros de Russie, et le légendaire Radisson Collection Hotel de Moscou (anciennement connu sous le nom d'« Hotel Ukraina »).

L'an dernier, le groupe de sociétés détenu par Nisanov et Iliev a inauguré un quartier gastronomique moderne dénommé « Depo », suite à la restauration du plus vieux dépôt de transport de la capitale russe. Il a également doublé la flotte de sa société de transport Radisson Royal Flotilla et acquis le restaurant Pavilion situé dans le riche quartier Patriarch Ponds. En outre, suite à un appel d'offres ouvert, le groupe s'est vu accorder le permis de construire d'un complexe de bureaux et de vente au détail au sein du pôle de transport de Nagatinskaïa, et pendant ce temps, il a enfin conclu l'achat du marché central sur le boulevard Rozhdestvensky.

Aujourd'hui, Kievskaya Ploshchad se concentre sur la mise en œuvre de projets à grande échelle et socialement responsables à Moscou. En 2020, la société prévoit d'ouvrir la gare routière rénovée de Shchyolkovsky, que ses investisseurs ont transformée en un centre de transport moderne de classe mondiale. D'autre part, la reconstruction du complexe sportif Olimpiyskiy est en plein essor. D'ici à 2023, il deviendra le plus grand complexe sportif et de divertissement de Russie avec un centre aquatique équipé d'une piscine de plongée, une salle de concert, un centre de divertissement pour enfants et d'autres attractions.

God Nisanov, président du conseil d'administration du groupe de sociétés Kievskaya Ploshchad, a déclaré :

« Nous sommes ravis que nos réalisations continuent d'être reconnues dans le classement du très respecté organe de presse Forbes. Chaque année, le groupe Kievskaya Ploshchad lance de nouveaux projets par le biais desquels il se développe et progresse. Nous introduisons les dernières tendances sur le marché en matière d'immobilier commercial russe, en utilisant des technologies de pointe et en attirant des spécialistes de classe mondiale. Parallèlement à notre principal objectif de rentabilité, nous réalisons des projets qui apporteront des avantages réels aux Muscovites dans un avenir proche, en améliorant la qualité de leur environnement urbain et en servant de catalyseurs du développement dans plusieurs quartiers de la ville. »

Le groupe de sociétés Kievskaya Ploshchad est le plus grand gestionnaire d'immeubles commerciaux en Russie. Il figure sur la liste des 100 plus grandes entreprises privées de Russie. Le groupe a été fondé par God Nisanov et Zarakh Iliev, partenaires commerciaux depuis 1992. Selon le magazine Forbes de Russie, ils sont tous deux les plus grands propriétaires fonciers commerciaux du pays depuis 2012.

Le portefeuille de Kievskaya Ploshchad comprend des projets de grande envergure sociale à Moscou dans les domaines du développement et de l'hôtellerie, tels que le complexe sportif Olimpiyskiy, le centre commercial Evropeisky, le centre commercial Grand Furniture, le Radisson Collection Hotel de Moscou, le quartier gastronomique Depo et Food City. L'ensemble immobilier commercial détenu par le groupe s'étend sur plus de 3,75 millions de mètres carrés. Aujourd'hui, environ 26 000 personnes travaillent pour le compte de Kievskaya Ploshchad.

