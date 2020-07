GODIVA gaat samen met de Earthworm Foundation voor duurzame verandering in de cacaosector

"GODIVA is toegewijd aan onze visie voor een duurzame en bloeiende cacao-industrie, waar boeren floreren, gemeenschappen sterker worden, mensenrechten gerespecteerd worden, en de omgeving behouden wordt," aldus Annie Young-Scrivner, CEO van GODIVA. "We zijn verheugd om met de Earthworm Foundation samen te werken en hun ongelooflijk belangrijke werk te ondersteunen om waardeketens om te zetten in een drijvende kracht voor maatschappelijke welvaart en het ecosysteem."

"We zijn blij om met GODIVA samen te werken en zijn van mening dat we samen de cacaogerelateerde ontbossing in West-Afrika kunnen aanpakken, wat ook zal bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor de cacaoboeren," aldus Bastien Sachet, CEO van de Earthworm Foundation. "We kijken ernaar uit om gedurende de eerste zes maanden van ons samenwerkingsverband, de basis te leggen voor het actief beschermen en regenereren van de bossen."

GODIVA is ook lid van de World Cocoa Foundation (WCF) en neemt deel aan diens Cocoa & Forests-initiatief. Ga voor meer informatie over GODIVA's inspanningen om duurzaam geproduceerde cacao te ondersteunen en voor informatie over andere gemeenschappen die het bedrijf steunt, naar GODIVA Cares.

Over de Earthworm Foundation

De Earthworm Foundation is een non-profitorganisatie die gedreven wordt door het verlangen om een positieve impact te hebben op de relatie tussen mens en natuur. Het merendeel van onze medewerkers is werkzaam is lokaal werkzaam, waar de problemen zijn, en we werken met onze aangesloten bedrijven en partners samen om van waardeketens een drijvende kracht te maken die positieve economische, ecologische en sociale veranderingen genereren.

Over GODIVA Chocolatier

GODIVA Chocolatier is de wereldleider op het gebied van premium, ambachtelijk gemaakte chocolade. Het bedrijf werd in 1926 in Brussel opgericht door de Belgische Chocolatier, Pierre Draps. Bijna een eeuw later is elk chocolaatje van GODIVA nog steeds gevuld met kwaliteit, Belgisch vakmanschap, en 's werelds beste ingrediënten.

GODIVA heeft distributiepunten in meer dan 100 landen over de hele wereld. Consumenten kunnen van GODIVA genieten in de boetiekwinkels van het iconische merk, de GODIVA-cafés, GODIVA.com, en bij een groot aantal detailhandelaren.

GODIVA zet zich in voor innovatieve en heerlijke lekkernijen en dranken die de verwachtingen van de consument overtreffen en prachtige momenten creëren. Van beroemde truffels en pralines tot en met koekjes, individueel verpakte chocolaatjes, Croiffles™,koffie en thee, warme chocolademelk, softijs en andere verwennerij, GODIVA is toegewijd om u 's werelds ultieme chocolade-ervaring te bieden.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming, is GODIVA eveneens toegewijd om zorg te dragen voor de duurzaamheid van onze wereld en blijft het verantwoorde praktijken ontwikkelen voor onze sourcing- en toeleveringsketen. Wij geloven in het beschermen van het milieu door middel van goede landbouwpraktijken en een verantwoord gebruik van onze bronnen.

