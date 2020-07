GODIVA rejoint la Earthworm Foundation pour promouvoir un changement durable dans le secteur du cacao

La Earthworm Foundation, une organisation mondiale à but non lucratif qui s'efforce d'avoir un impact positif sur la relation entre l'homme et la nature, apportera une perspective et une expertise importantes pour examiner et évaluer la chaîne d'approvisionnement en cacao de GODIVA et aider l'entreprise à respecter son engagement à favoriser un approvisionnement responsable en cacao.

« La vision de GODIVA est celle d'une industrie du cacao durable et florissante où les agriculteurs prospèrent, les communautés sont autonomes, les droits de l'homme sont respectés et l'environnement est préservé », déclare Annie Young-Scrivner, PDG de GODIVA. « Nous sommes ravis de nous associer à la Earthworm Foundation et de soutenir son travail incroyablement crucial pour faire des chaînes de valeur un moteur de prospérité pour les communautés et les écosystèmes. »

« Nous sommes ravis de nous associer à GODIVA et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons contribuer à lutter contre la déforestation liée au cacao en Afrique de l'Ouest, ce qui contribuera également à créer davantage de valeur ajoutée pour les producteurs de cacao », a déclaré Bastien Sachet, PDG de la Earthworm Foundation. « Nous nous réjouissons de collaborer, lors des six premiers mois de notre partenariat, à la mise en place des bases nécessaires à la protection et à la régénération actives des forêts. »

GODIVA est également membre de la World Cocoa Foundation (WCF) et participe à son initiative « Cacao et forêts ». Pour en savoir davantage sur les efforts qu'entreprend GODIVA pour soutenir le cacao d'origine durable et les autres communautés auxquelles l'entreprise contribue, visitez le site GODIVA Cares.

A propos de la Earthworm Foundation

La Earthworm Foundation est une organisation à but non lucratif animée par le désir d'avoir un impact positif sur la relation entre l'homme et la nature. La plupart des membres de son personnel travaillent directement sur le terrain, là où se situent les problèmes. L'organisation travaille avec ses entreprises membres et ses partenaires pour faire des chaînes de valeur un moteur permettant d'avoir un impact positif sur les plans économique, environnemental et social.

A propos de GODIVA Chocolatier

GODIVA Chocolatier est le chef de file mondial du chocolat artisanal haut de gamme. La société a été fondée à Bruxelles en 1926 par le chocolatier belge Pierre Draps. Près d'un siècle plus tard, chaque morceau de chocolat GODIVA rayonne toujours de qualité, du savoir-faire belge et des ingrédients les plus raffinés du monde.

GODIVA a des points de distribution dans plus de 100 pays sur l'ensemble du globe. Les amateurs peuvent faire l'expérience de GODIVA dans les boutiques de chocolat de cette marque emblématique, les Cafés GODIVA, sur GODIVA.com et chez de nombreux détaillants de produits gourmets.

Godiva se consacre à la création de boissons et de produits alimentaires délicieux et novateurs qui surpassent les attentes des clients et créent pour eux des moments exquis. De ses célèbres truffes et pralines moulées en forme de coquillage, en passant par ses biscuits de style européen et ses chocolats enveloppés individuellement, jusqu'à ses CroifflesMC, ses cafés et thés raffinés, Godiva s'emploie à apporter au monde entier l'expérience suprême en matière de chocolat.

Entreprise socialement responsable, GODIVA s'engage à assurer la durabilité de notre monde et continue à intégrer des pratiques responsables dans sa chaîne d'approvisionnement. Nous croyons à la sauvegarde de l'environnement par l'adoption de pratiques agricoles saines et l'utilisation responsable des ressources.

Contacts :

GODIVA

Tara McTeague

Responsable de la communication mondiale d'entreprise

[email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1220870/GODIVA_Chocolatier___Cocoa_Farmer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844678/GODIVA_Chocolatier_Logo.jpg

Related Links

http://www.godiva.com



SOURCE GODIVA Chocolatier