GODIVA stelt Nurtac Ziyal Afridi aan als CEO, waarmee een nieuw tijdperk van groei en toegankelijkheid voor een iconisch merk wordt gemarkeerd

Met haar benoeming tracht GODIVA de chocolade van het bedrijf naar een breder publiek te brengen en zijn bedrijfsactiviteiten aan veranderingen in het gedrag van klanten aan te passen. Tot op heden heeft het bedrijf een aanzienlijke groei gezien in zijn klantenbestand, grotendeels gedreven door de verkoop via Godiva.com en FDM.

"Afridi brengt een indrukwekkende combinatie van zakelijke, operationele en financiële expertise naar GODIVA, samen met een sterke passie voor mensen en het koesteren van talent. Ze heeft een bewezen staat van dienst van krachtige bedrijfsresultaten in bedrijfsontwikkeling, wat ervoor zal zorgen dat GODIVA kansen blijft benutten die zijn wortels eren en aansluiten bij zijn gedurfde visie voor de toekomst", aldus Murat Ulker, de voorzitter van GODIVA.

Afridi zei dat ze geïnspireerd is om leiding te gaan geven aan een merk dat in België zijn oorsprong heeft en gekenmerkt wordt door bijna 95 jaar vakmanschap en expertise op het gebied van ambachtelijk gemaakte chocolade. Ze wil van GODIVA een bestemming maken voor mensen die zichzelf willen trakteren, naast de traditionele doelgroep van mensen die het merk juist een ander geschenk doen. Wat in 1926 in de familiekeuken van de Draps begon, is uitgegroeid tot een iconisch merk met een wereldwijde aanwezigheid in 100 markten, dat 4 miljard consumenten bereikt en van GODIVA een uniek merk maakt dat synoniem staat voor 's werelds lekkerste chocolade.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de hedendaagse consument, zei Afridi dat ze door middel van digitale technologie van plan is om het bedrijf te laten groeien in nieuwe kanalen en regio's, het productportfolio uit te breiden en de klant- en consumentenrelaties te versterken.

"De uitzonderlijke kwaliteit van onze producten weerspiegelt ons rijke en mooie erfgoed, onze toewijding aan innovatie en onze belofte om de beste ingrediënten te gebruiken. We zullen ons bereik blijven uitbreiden en een omnichannel-benadering gebruiken om ons geliefde merk waar te maken, een sterke band met onze fans te behouden en ervoor te zorgen dat onze premium chocolaatjes beter beschikbaar en toegankelijk zijn voor onze consumenten wereldwijd", aldus Afridi.

"We blijven erg gefocust op het gebruik van digitale technologie om te anticiperen op de behoeften van consumenten, verwachtingen te overtreffen en van GODIVA het meest vooraanstaande premium chocolademerk te maken. Ik voel me vereerd om met mijn buitengewone team aan deze inspanningen te werken tijdens zo'n cruciale tijd voor GODIVA", aldus Afridi.

Bij Yildiz Holding heeft Afridi een belangrijke rol gespeeld toen het bedrijf transformeerde tot een wereldwijde snackgroep met meer dan 300 merken die in meer dan 120 landen verkrijgbaar zijn. Naast haar operationele ervaring heeft ze de overnames geleid van iconische merken, zoals GODIVA in 2008 en McVitie's, Carr's, Jacobs en BN (United Biscuits) in 2014, waarvan de laatste de aanleiding was voor de oprichting van het pladis-bedrijf, het op twee na grootste koekjesbedrijf ter wereld. Afridi heeft ook de licentieovereenkomst voor GODIVA in Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland geleid. Daarnaast heeft ze de acquisitie en beursintroductie van Sok Marketler geleid die nu de op een na grootste discountwinkel in Turkije is, en Bizim Toptan, de toonaangevende discountketen in Turkije. Vóór Yildiz Holding bekleedde Afridi leidinggevende functies bij andere internationale bedrijven, zoals Accenture en Arthur Andersen & Co.

Ze behaalde haar MBA in Duitsland en een bachelordiploma in marketing en financiën in Istanbul.

Over GODIVA Chocolatier

GODIVA Chocolatier is de wereldleider in premium, ambachtelijk gemaakte chocolade. Het bedrijf werd in 1926 in Brussel opgericht door de Belgische chocolatier Pierre Draps. Bijna een eeuw later barst elk stukje GODIVA-chocolade nog steeds van kwaliteit, Belgisch vakmanschap en 's werelds beste ingrediënten. GODIVA distribueert in meer dan 100 landen over de hele wereld. Klanten kunnen GODIVA ervaren in de chocoladeboetieks van het iconische merk, chocoladecafés, via GODIVA.com en bij veel delicatessenzaken. GODIVA zet zich in voor innovatieve en heerlijke lekkernijen en drankjes die de verwachtingen van de consument overtreffen en prachtige momenten creëren. Van zijn beroemde truffels en pralines tot zijn Europese koekjes, individueel verpakte chocolaatjes, gastronomische koffie, warme chocolademelk, softijs en andere verwennerijen, GODIVA is toegewijd om de ultieme chocolade-ervaring naar de wereld te brengen. Als maatschappelijk verantwoord bedrijf heeft GODIVA wereldwijde praktijken en programma's die zijn ontworpen om zinvolle ondersteuning te bieden aan cacaoboeren, ons milieu te beschermen en de gemeenschappen te versterken waarin we leven en werken. Kijk op GODIVA Cares voor meer informatie over deze krachtige initiatieven.

Over Yildiz Holding

Yildiz Holding, met het hoofdkantoor in Istanbul, heeft meer dan 300 merken beschikbaar in meer dan 120 landen. Het bedrijf, dat voor 100 procent in handen is van de Ülker-familie, is wereldwijd actief en bedient een bevolking van 4 miljard met 61 fabrieken en bijna 65.000 werknemers wereldwijd. Het bedrijf richt zich op zoetwaren (chocolade, koekjes, cakes, kauwgom, snoep) en de detailhandel. Yıldız Holding vergrootte zijn marktaandeel op de wereldmarkten met iconische merken als GODIVA, Ülker en McVitie's onder het dak van één bedrijf. Pladis is de thuisbasis van geliefde merken, waaronder McVitie's en Ülker, en distribueert ook een reeks GODIVA-chocolaatjes exclusief voor kanalen voor consumentenverpakte goederen wereldwijd. Naast GODIVA-retailactiviteiten bezit Yıldız Holding ook twee toonaangevende winkelketens in Turkije: Şok Marketler en Bizim Toptan. Şok Marketler is de snelstgroeiende winkelketen in Turkije en Bizim Toptan is het grootste cash & carry-merk van het land in termen van het aantal winkels. Naast snacks en detailhandel produceert het bedrijf ook voeding, diepvriesproducten, plantaardige oliën, margarines, bewerkt vlees en verpakkingsmaterialen. Besler, verreweg de leider van zijn industrie, produceert consumentenmargarines, oliën, industriële margarines en bakkerijmargarines met zijn toonaangevende merken BizimYağ en Teremyağ. Kerevitaş biedt als eerste diepvrieswinkelbedrijf in Turkije het meest volledige productassortiment in de diepvriesmarkt met zijn SuperFresh-merk. Yıldız Ventures, opgericht binnen Yıldız Holding in 2019 met als doel het ondernemerschapsecosysteem in Turkije te stimuleren, ondersteunt innovatieve bedrijfsideeën met drie verschillende programma's: versnelling, incubatie en financiële investeringen. Gözde Girişim, een private equity-fonds dat genoteerd is aan de İstanbul Stock Exchange, maakt ook deel uit van de Yıldız Holding Group. Yıldız Holding heeft zeven bedrijven die genoteerd zijn aan de Borsa İstanbul Stock Exchange. Onder hen zijn Ülker en Kerevitaş opgenomen in de top van beursgenoteerde voedingsbedrijven. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsactiviteiten op het gebied van milieu, sport, onderwijs, gezondheid en kunst leveren het bedrijf en het merk een bijdrage aan de samenleving.

