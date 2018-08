Godrej Process Equipment adquire marcas Yuba e Ecolaire da SPX Heat Transfer, EUA

MUMBAI, Índia, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Godrej Process Equipment, uma unidade da empresa Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., adquiriu as tecnologias de design e as marcas Yuba e Ecolaire da SPX Heat Transfer, uma subsidiária da SPX Corporation, EUA, fornecedora global de tecnologias e produtos projetados com alta qualidade. Com esta aquisição estratégica, a Godrej conta com a capabilidade de fornecer soluções de ponta a ponta na área de sistemas auxiliares de permutadores de calor no setor de energia.

L to R- Allen Antao, Executive Vice President & Business Head, Godrej Process Equipment and Anil Verma, Executive Director & President, Godrej & Boyce HP Feedwater Heater - Bolted Hemilok

No passado, a Godrej possuía uma licença para a fabricação de aquecedores de água de alimentação com design da Yuba. A Godrej manufatura e fornece aquecedores de água de alimentação para a NPCIL, Tata Power, GSECL, NTPC e Toshiba, entre outras empresas. Com esta aquisição, a Godrej é agora proprietária das marcas e da tecnologia sendo que a fabricação será realizada na Índia.

A compra posiciona a Godrej Process Equipment como uma presença significativa no setor de energia; uma força independente e global que fornece equipamentos críticos para usinas termoelétricas, geotérmicas, solares e nucleares. A adição de membros-chave da equipe de design da SPX Heat Transfer também aprimorará significativamente as capabilidades de design da Godrej nesta área.

Enfatizando a importância da aquisição, Jamshyd Godrej, presidente e diretor administrativo da Godrej & Boyce afirmou: "A aquisição das marcas e tecnologias renomadas da SPX Corporation para nossa divisão de equipamento de processo demonstra nosso compromisso de aprofundar os produtos que oferecemos ao setor de geração de energia. Estamos constantemente desenvolvendo e racionalizando parcerias estratégicas em nossas empresas. Através da aquisição, planejamos posicionar a Godrej & Boyce como uma presença proeminente fornecendo serviços de alta qualidade e produtos tecnológicos avançados no setor de geração de energia".

Complementando, Allen Antao, vice-presidente executivo e diretor de negócios da Godrej Process Equipment disse: "O grande enfoque da Godrej na excelência em fabricação aliado à solidez das marcas nos permitirá oferecer aos nossos clientes produtos de valor significativamente aprimorado mantendo, ao mesmo tempo, uma vantagem competitiva nítida. Temos a oportunidade de explorar este novo potencial para expandir globalmente nossa presença no setor de energia. Somos líder no fornecimento global de reservatórios de pressão para o setor de petróleo e gás, e a adição das marcas Yuba e Ecolaire consolidará globalmente esta posição no setor de energia ".

