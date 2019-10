Gogo e Airspan formam parceria para desenvolvimento e implantação de rede 5G air-to-ground

LOS ANGELES, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Gogo (NASDAQ: GOGO), fornecedora líder global de produtos e serviços de conectividade em banda larga para a aviação, anunciou hoje que escolheu a Airspan Networks para construir e desenvolver sua rede 5G para a aviação. A nova rede ar-solo (air-to-ground, ATG) será criada para uso em aeronaves de aviação executiva, jatos comerciais regionais e jatos menores das principais companhias aéreas, operando nos Estados Unidos e no Canadá. Espera-se que a rede esteja disponível para fornecer o 5G à aviação executiva e comercial em 2021.

"Estamos empolgados com a assinatura do contrato com a Airspan para desenvolver e construir a rede Gogo 5G, que será um marco importante no setor de conectividade a bordo", disse Mike Syverson, vice-presidente sênior de engenharia e operações da Gogo Business Aviation. "A Gogo 5G é o próximo passo na evolução da nossa tecnologia, e espera-se que ofereça experiências inigualáveis aos usuários, combinando alto desempenho com baixa latência e redundância na rede toda. A capacidade comprovada de a Airspan fornecer soluções de alta capacidade e baixa latência em ambientes desafiadores é essencial ao nosso sucesso".

"A Airspan tem mais de 25 anos de experiência em ultrapassar os limites da tecnologia sem fio, seja quebrando as barreiras e fazendo lançamentos escaláveis, seja oferecendo banda larga ultrarrápida a 9.100 m. Nossa parceria com a Gogo é um marco importante para a comercialização de aplicativos verdadeiramente 5G e casos de uso. Estamos muito empolgados com este projeto", disse Eric Stonestrom, diretor executivo da Airspan Networks.

O sistema 5G da Gogo usará a mesma tecnologia da operadora que a linha de produtos Air5G da Airspan. A plataforma Air5G terá operações autônomas de 5G, usando tecnologia de estação base RAN virtualizada de última geração e conjuntos de antenas Massive MIMO. Utilizando técnicas avançadas de formação de feixes e rastreamento, o sistema é capaz de se comunicar com uma aeronave a mais de 1200 km/h, em longa distância, enquanto proporciona melhores experiências de banda larga móvel 5G.

Sobre a Airspan Networks Inc.:

A Airspan (OTC PINK: AIRO) é uma provedora líder de soluções 4G e 5G RAN, com mais de 1.000 clientes em mais de 100 países. A Airspan é frequentemente reconhecida como líder e pioneira em soluções inovadoras de RAN e backhaul. Tem abrangente portfólio de produtos, que inclui pequenas células internas e externas e estações base micro e macro compactas, totalmente externas, inúmeros dispositivos de usuários e produtos de otimização de rede. Essas soluções de conectividade operam em bandas de menos de 6GHz a ondas milimétricas. www.airspan.com

A Airspan não está sujeita aos requisitos de relatórios informativos da Lei de valores mobiliários de 1934 e, portanto, não arquiva relatórios, demonstrativos financeiros, procurações de votos, declarações informativas ou outras informações na Comissão de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Para obter informações sobre declarações prospectivas, visite o site www.airspan.com/fls.

