Gogo et Airspan s'associent en vue du développement et du déploiement d'un réseau 5G air-sol

- Gogo s'appuie sur la capacité éprouvée d'Airspan à fournir des solutions RAN de pointe

- Le système air-sol Air5G fournira un RAN 5G virtualisé autonome à haute vitesse dans les airs.

LOS ANGELES, 23 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Gogo (NASDAQ : GOGO), premier fournisseur mondial de produits et de services de connectivité haut débit pour le secteur aéronautique, a annoncé aujourd'hui avoir choisi Airspan Networks pour la construction et le développement de son réseau 5G pour l'aviation. Le nouveau réseau air-sol (ATG) sera destiné à être utilisé sur des avions d'affaires, des jets commerciaux régionaux et des avions civils de plus petite taille volant aux États contigus des États-Unis et au Canada. Le réseau devrait être mis en service pour offrir la 5G sur les avions d'affaires et les vols commerciaux en 2021.

« Nous sommes ravis d'avoir finalisé notre accord avec Airspan en vue de développer et de construire le réseau Gogo 5G, qui constituera une étape importante pour le secteur de la connectivité en vol », a déclaré Mike Syverson, vice-président principal de l'ingénierie et des opérations chez Gogo Business Aviation. « Gogo 5G est la prochaine étape de notre évolution technologique et devrait offrir une expérience utilisateur inégalée alliant hautes performances, faible latence et redondance à l'échelle du réseau. La capacité éprouvée d'Airspan à fournir des solutions à haute capacité et faible latence dans des environnements difficiles est cruciale pour notre succès. »

« Depuis plus de 25 ans, Airspan repousse les limites de la technologie sans fil, qu'il s'agisse d'abattre les obstacles au déploiement évolutif, ou de fournir un réseau ultra-haut débit à 10 000 m d'altitude. Notre partenariat avec Gogo est une étape majeure pour la commercialisation de véritables applications et cas d'utilisation de la technologie 5G. Nous sommes extrêmement heureux de faire partie de ce projet », a déclaré Eric Stonestrom, PDG d'Airspan Networks.

Le système Gogo 5G utilisera la même technologie de classe opérateur que la gamme de produits Airspan Air5G. La plateforme Air5G fournira un fonctionnement en mode autonome 5G en utilisant une technologie de station de base RAN virtualisée de pointe et des réseaux d'antennes Massive MIMO. Employant des techniques avancées de formation de faisceau et de suivi, le système est capable de communiquer avec un aéronef volant à plus de 1 200 km/h, à longue distance, tout en offrant une expérience de haut débit mobile 5G avancée.

À propos d'Airspan Networks Inc. :

Airspan (OTC PINK : AIRO) est un fournisseur de solutions RAN 4G et 5G de premier plan comptant plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays. La société est régulièrement reconnue comme chef de file et pionnier en matière de solutions RAN et de liaisons terrestres innovantes. Elle propose une large gamme de produits comprenant des cellules de petite taille intérieures et extérieures, des stations de base Micro et Macro compactes tout extérieur, ainsi qu'un éventail de dispositifs utilisateur et de produits pour l'optimisation des réseaux. Ces solutions de connectivité fonctionnent sur des bandes de fréquences inférieures à 6 GHz et allant jusqu'aux ondes millimétriques. www.airspan.com

Airspan n'est pas assujettie aux exigences de communication d'informations de la loi américaine de 1934 sur les transactions de valeurs mobilières et, par conséquent, ne dépose aucun rapport, état financier, déclaration de procuration, bulletin d'information ou autre information auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »). Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur le site www.airspan.com/fls.

SOURCE Airspan Networks