Gogo與亞太星通攜手向國內提供機上寬帶互聯服務

通過雙方合作以及相關國內機載衛星業務落地許可，Gogo與亞太星通將共同為國內航司提供端到端的完整機上互聯解決方案，包括機載系統、機上體驗及後期運營和支持服務等。國內航司將可以選擇2Ku的各種改裝方案，包括飛機製造商前裝及多種後改裝方案。

關於Gogo機上互聯解決方案的更詳細信息，請訪問Gogo Learning Center 或 gogoair.com。

關於亞太星通：

亞太星通於2016年7月在中國深圳成立，計劃發射三到四顆衛星，致力於打造一個天地一體、自主可控的全球寬帶衛星通信系統。

首顆衛星亞太6D，將於2019年發射並投入使用。亞太6D是新一代高通量（HTS）通信衛星，覆蓋整個亞太地區的絕大部分陸地和海洋，分別在航空、航海、陸地移動領域，提供優質、高效、經濟的全地域、全天候的衛星寬帶互聯網接入通信服務。

亞太星通擁有國內頂尖、國際一流的通信專家團隊，經驗豐富的工程技術團隊，精幹職業的管理團隊，可以提供值得信賴的衛星通信服務。

垂詢詳情，請訪問www.apsatcom.com。

關於 Gogo:



Gogo是全球機上寬帶互聯與航空產品服務行業的領導者，為全球的商業航班及公務機機隊提供服務。Gogo為飛機提供連接服務，使得我們的航空公司合作夥伴可以利用世界上最強大的網絡與平台來優化他們的運營，並打造未來的機上體驗。

憑借卓越的技術、一流的服務和全球網絡，Gogo 讓飛機變得更智能，航空公司運營更高效，乘客獲得更愉悅的飛行體驗。

全球領先航空公司運營的數千架客機，以及數以千計的私人飛機均使用了Gogo產品和服務，包括某些規模最大的產權共享飛機運營商。

Gogo總部位於芝加哥，在上海、香港等地設有分公司。詳情請訪問gogoair.com。

媒體聯絡人: 投資者關係: Dave Mellin Will Davis +1 303-301-3606 +1 917-519-6994 pr@gogoair.com ir@gogoair.com

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