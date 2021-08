GOL Acelera a Transformação de sua Frota do Boeing 737 NG para o 737 MAX

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, anuncia hoje a aceleração da transformação de sua frota com a assinatura de acordos para aquisição de 28 aeronaves adicionais Boeing 737 MAX-8, que devem reduzir em 8% os custos unitários da Companhia em 2022.

"Estamos acelerando nosso plano de transformação da frota em antecipação à forte recuperação das viagens aéreas no cenário pós-pandemia", disse Paulo Kakinoff, CEO. "O 737 MAX posiciona a GOL para crescer ainda mais competitivamente com a expansão de rotas de destinos, ao mesmo tempo que propicia ganhos de eficiência, gerando assim mais valor para todos os stakeholders da Companhia."

As 28 aeronaves B 737 MAX 8 substituirão 23 B 737-800 NGs até o final de 2022. A Companhia opera atualmente 12 aeronaves 737 MAX e devolveu 18 B737 NGs nos últimos 18 meses. Como resultado dos novos acordos, a GOL encerrará 2021 com 28 aeronaves 737 MAX 8 (22% da frota total), e até o final de 2022 deverá contar com 44 aeronaves 737 MAX (32% da frota total). Com os atuais compromissos de compra do 737 MAX, a GOL cumprirá seu objetivo de ter uma frota 75% composta por modelos MAX até 2030.

As aeronaves serão financiadas via 15 arrendamentos operacionais diretos, nove sale-leasebacks ("SLBs") e quatro arrendamentos financeiros. A Companhia planeja ter aproximadamente metade da frota própria em arrendamentos financeiros, e a parte remanescente em arrendamentos operacionais para preservar sua alta flexibilidade para aumento ou redução da oferta com base na demanda. A chegada dos novos 737 MAXs permite que a GOL acelere a devolução de aeronaves -700 e -800 NGs em arrendamentos de curto prazo, enquanto mantém flexibilidade substancial para gerenciar sua frota em alinhamento estreito com as flutuações de demanda por viagens aéreas durante e pós-pandemia.

Dentro da estratégia da GOL, o 737 MAX é um componente-chave para a meta da Companhia de atingir a neutralidade de carbono até 2050, dado que esse modelo é 15% mais econômico no consumo de combustível, gera 16% menos emissões de carbono e é 40% mais silencioso em relação ao 737-800 NG. Desde 2019, a GOL já ultrapassou 23.000 horas de voo com aeronaves MAX, propiciando a economia de 9.7 milhões de litros de combustível de aviação e a redução de 24,3 mil toneladas na emissão de GEEs (Gases de Efeito Estufa).

"A família 737 MAX oferece significativas reduções no consumo de combustível, nas emissões de carbono e nos custos, comparativamente a outras aeronaves de corredor único, além de propiciar maior utilização e elevadas taxas de ocupação. Isso está alinhado ao compromisso da GOL com a sustentabilidade, por meio da modernização contínua de nossa frota, com aeronaves mais ecológicas e eficientes em termos de consumo de combustível", disse Celso Ferrer, Vice-presidente de Operações.

Vantagem de Custo Unitário

A Companhia possui 127 aeronaves Boeing 737. Os 12 MAX existentes na frota atual são financiados via arrendamentos operacionais diretos. O plano de frota revisado é apresentado na tabela abaixo:

Plano de Frota da GOL 2020 2T21 2021 2022 2023 2024 2025 737 NG 700 24 23 18 18 16 14 12 737 NG 800 96 94 84 74 67 68 63 737 MAX 8 7 10 28 44 51 58 65 737 MAX 10 0 0 0 0 5 7 10 TOTAL (final do período) 127 127 130 136 139 147 150

"O Boeing 737 MAX potencializará a vantagem de custo unitário da GOL, e com a sua maior autonomia de voo oferece aos Clientes mais conveniência para voar ao Caribe, ao México e aos Estados Unidos, sem a necessidade de paradas para reabastecimento", disse Eduardo Bernardes, Vice-presidente de Vendas, Marketing e Clientes. "Antes da pandemia, o Brasil era um dos três principais países, junto com Canadá e México, em número de passageiros que voavam para Orlando e Miami, e esperamos que isso retome quando os EUA suspenderem suas restrições de viagem."

Ganhos de Capital e Caixa

Juntamente com a redução do custo unitário (CASK), esses acordos para 28 aeronaves devem gerar aproximadamente US$200 milhões em ganhos de capital e caixa para a GOL. Como referência ao final do ciclo de seu primeiro pedido de 737, que começou em 2005 e terminou em 2020, a Companhia gerou mais de US$550 milhões em ganhos de capital e caixa por meio de 40 SLBs e 40 arrendamentos financeiros.

"Desde a sua fundação, a criação de valor de longo prazo por meio da aquisição e financiamento de aeronaves tem sido um componente-chave nos negócios da GOL", disse Richard Lark, Vice-presidente Financeiro. "Concluímos nosso planejamento plurianual e, combinado com o retorno da taxa de crescimento sustentável da Companhia por meio da absorção da participação minoritária em nosso programa de fidelidade, teremos agora mais fluxo de caixa disponível para investimento na aquisição de aeronaves."

A GOL mantém parceria com a Boeing desde o início de suas operações e é seu principal cliente na América do Sul, assim como um dos maiores clientes de aeronaves 737 no mundo.

"A GOL fez um excelente trabalho de gestão dos impactos da pandemia de Covid-19 e está bem-posicionada para retomar sua trajetória de crescimento. Nossa parceria seguirá crescendo à medida em que ela ampliar continua a combinação da mais valia operacional do 737, que é líder da indústria, com a sua reconhecida reputação nas áreas de segurança, sustentabilidade e serviços ao Cliente. Estamos orgulhosos de continuar apoiando a GOL, que tem frota 100% Boeing, à medida em que passo que ela expande sua carteira de pedidos do 737", disse Ricardo Cavero, Vice-presidente de Vendas da Boeing para a América Latina e Caribe.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém uma aliança estratégica com a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

