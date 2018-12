GOL acelera renovação de frota e desalavancagem de balanço com transações com seus NG

SÃO PAULO, 27 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes ("GLAI"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) a maior companhia aérea do Brasil, anuncia hoje a aceleração adicional da renovação e modernização de frota e a realização de contratos de venda e arrendamento (sale and leaseback), com a Castlelake e Apollo Aviation, de 13 aeronaves Boeing 737 NGs na frota de GOL que serão trocados por aeronaves Boeing 737 MAX-8 nos próximos anos.

Devido a condições favoráveis do mercado para transações de seus Boeing 737 NGs, a GOL acelerou seu plano de renovação e modernização da frota por meio de operações de sale and leaseback de 13 Boeing 737-800 NGs que serão removidos da frota de forma programada durante 2019-2021. "A GOL manterá sua disciplina de capacidade e esta transacão reforça a flexibilidade do plano de frota da Companhia", disse Celso Ferrer, Diretor Vice-presidente de planejamento. A aceleração desta renovação não irá alterar a capacidade planejada da Companhia, uma vez que essas aeronaves serão retornadas simultaneamente com a chegada das aeronaves 737 MAX-8 de seu pedido com a Boeing e recentes arrendamentos operacionais diretos de 11 aeronaves 737 MAX-8. A devolução acelerada de NGs permitirá a GOL terminar 2019 e 2020 com 24 e 34 aeronaves MAX 8 na sua frota, respectivamente.

O upgauging da frota da GOL e o aumento da utilização impulsionam a eficiência operacional e sua alavancagem operacional. O 737 MAX será a espinha dorsal da frota da GOL, aumentando o número de assentos médios por aeronave e mantendo o custo por assento em níveis muito baixos. Até 2023, mais de 40% da frota será composta por 737 MAX e nos próximos cinco anos a transição para este novo equipamento deverá aumentar a produtividade em 24% e reduzir o consumo de combustível. Em comparação com a aeronave 737-800 NG da GOL, o 737 MAX-8 diminuiu o consumo de combustível nas rotas da GOL em aproximadamente 15%. "Além de menor consumo de combustível, o aumento do alcance do 737 MAX-8 permite à GOL diversificar ainda mais sua malha aérea e operar voos internacionais para os Estados Unidos e Mexico", adicionou Celso.

"As monetizações das nossas aeronaves 737-800 NGs permitem a GOL acelerar a redução da alavancagem em seu balanço", disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente financeiro. A venda destas 13 aeronaves reduzirá a dívida liquida da Companhia em aproximadamente R$1,1 bilhão, composto de uma redução de R$510 milhões em divida de arrendamento financeiro e um aumento de R$580 milhões em liquidez caixa. Os ratings de crédito de "single B" da GOL foram reafirmados recentemente pelas agências de classificação de risco S&P, Moody's e Fitch.

Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55(11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br/ri



SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.