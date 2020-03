GOL anuncia ações em resposta ao impacto do Covid-19

SÃO PAULO, 16 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Desde a sua fundação há duas décadas, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4) (NYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica do Brasil, seus acionistas controladores, administradores e Colaboradores se empenham para fornecer ao público brasileiro um importante e essencial serviço de transporte aéreo de passageiros e de carga. Construída com a visão de ser a melhor empresa aérea para viajar, trabalhar e investir, a GOL se orgulha em integrar a sociedade brasileira e possui plena confiança na capacidade do país em enfrentar este momento desafiador.

Com base em sua sólida gestão e adaptabilidade, a GOL anuncia hoje as medidas que está tomando para enfrentar o impacto do Covid-19 na Companhia e no contexto potencial mais amplo no Brasil. Estamos também atentos ao papel que a GOL desempenha perante seus 16.000 Colaboradores e na cadeia de fornecedores atendendo às necessidades de viagens dos seus Clientes, tanto no mercado brasileiro, como nos países para onde voa.

"Nas últimas semanas, o Covid-19 se tornou uma prioridade para governos e empresas em todo o mundo. Diante disso, estamos trabalhando muito para apoiar as pessoas, as comunidades e os negócios que dependem de nós como líderes de responsabilidade, clareza e compromisso", afirma Paulo Kakinoff, Presidente. "Hoje, além de compartilhar as ações adotadas, estamos nos colocando à inteira disposição para auxiliar as autoridades brasileiras no atendimento às necessidades da população".

A GOL está monitorando ativamente as buscas por passagens e tendências de vendas, bem como a dinâmica do setor de empresas aéreas em geral. Em fevereiro, a Companhia observou um efeito muito pequeno com o avanço do Covid-19, e não foi preciso ajustar o seu nível de serviço aos Clientes. No entanto, nesses últimos dias, houve um declínio mais significativo na demanda em todo o mercado de viagens aéreas no Brasil.

Comprometida com a democratização do transporte aéreo, mesmo em cenários desafiadores, a GOL não havia, até então, cancelado qualquer voo doméstico. Todavia, levando em conta o cenário atual, após cuidadosa avaliação, a Companhia se deparou com a necessidade de fazer uma adequação em sua malha aérea, sem interrupção de serviço para qualquer destino doméstico.

"Ajustar nossos voos para refletir a mudança na demanda dos Clientes é sensato, prudente e consistente com nosso posicionamento de líder de mercado", diz Eduardo Bernardes, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da GOL. "Continuaremos a oferecer nosso excepcional serviço para todos os nossos Clientes, porém para aquela parcela dos impactados, tomaremos todo o cuidado para que haja alternativas flexíveis e convenientes".

É importante ressaltar que esse movimento reflete as melhores estimativas feitas com as informações atualmente disponíveis, e que futuras revisões não estão descartadas. Inicialmente, para adequar a oferta à demanda, e em função das restrições de viagem impostas pelas autoridades, a GOL reduzirá sua capacidade total em aproximadamente 60 a 70% até meados de junho, sendo uma redução de 50 a 60% no mercado doméstico e uma redução de 90 a 95% no mercado internacional.

Celso Ferrer, Vice-Presidente de Operações acrescenta: "Como uma Companhia aérea experiente em operar com condições adversas, a GOL tem um modelo de gestão de frota altamente adaptável e flexível, baseado em frota única. Esse modelo sofisticado nos permite, mais uma vez, sermos decisivos enquanto minimizamos as interrupções para nossos Clientes. Sabemos que resiliência e flexibilidade em meio à volatilidade atual são de fundamental importância".

A GOL mantém seus planos de negócios para médio e longo prazos. Vários cenários foram analisados e gatilhos específicos definidos para executar outras ações. A GOL está pronta para ajustar sua oferta de voos de maneira ágil e racional, até que os níveis de demanda de Clientes voltem à normalidade. A Companhia ainda possui a habilidade para implementar prontamente ajustes mais severos, se necessários, sem ter que revisar os seus planos de frota ou estrutura corporativa.

"Essa estratégia nos guiará pelas próximas semanas", afirma Richard Lark, Vice-Presidente Financeiro. "Como empresa aérea brasileira, estamos preparados e agiremos de forma decisiva, o que é da nossa própria natureza. Esses ajustes são importantes para manter o equilíbrio do mercado, para que a GOL possa, após esse período de volatilidade, retomar sua trajetória de crescimento".

Temos orgulho de ser a maior empresa aérea doméstica do Brasil, transportando 37 milhões de passageiros por ano para mais de 100 destinos.

"Como líderes na comunidade empresarial brasileira, queremos intensificar e ajudar nosso país a enfrentar essa pandemia", diz o Presidente do Conselho e acionista controlador da GOL, Constantino de Oliveira Júnior. "Nesses nossos vinte anos como empresa aérea, enfrentamos e superamos muitos desafios, aprendendo bastante ao longo do caminho e nos fortalecendo no processo. Agora, estamos prontos para fornecer aos brasileiros o apoio e a assistência necessários".

