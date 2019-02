GOL anuncia agenda de divulgação do 4T18

SÃO PAULO, 18 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. – ("GLAI") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia agenda de divulgação de resultados para o 4T18.

Divulgação dos resultados 4T18

28 de fevereiro de 2019 (antes da abertura do mercado).

As informações estarão disponíveis em nosso website www.voegol.com.br/ri.

Período de silêncio

Em linha com as melhores práticas de governança corporativa e fair disclosure, a GOL inicia seu período de silêncio (quiet period), e encerrará após a teleconferência dos resultados no dia 28 de fevereiro.

Teleconferências:

Português Inglês 28 de fevereiro de 2019 28 de fevereiro de 2019 13h30 (horário de Brasília) 12h00 (horário de Brasília) 11h30 (horário de Nova York) 10h00 (horário de Nova York) Tel.: +55 (11) 3181-8565 Tel.: +1 (412) 317-6382



Código: GOL Código: GOL Tel. replay: +55 (11) 3193-1012 Tel. replay: +1 (412) 317-0088 Código replay: 10000846# Código replay: 10127686 Webcast: clique aqui Webcast: clique aqui

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.

Slides e webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso website www.voegol.com.br/ri. O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.

Replay: O replay das conferências estará disponível por 7 dias.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 67 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 135 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

