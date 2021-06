GOL Anuncia Aquisição da Brasileira MAP Transportes Aéreos

SÃO PAULO, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, anuncia hoje que celebrou um acordo para a aquisição da MAP Transportes Aéreos Ltda. ("Transação" e "MAP", respectivamente), uma empresa aérea brasileira doméstica com rotas para destinos regionais e do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. Essa operação reflete o compromisso contínuo da Companhia em expandir a demanda brasileira por transporte aéreo, em linha com o que sua Administração entende ser uma oportunidade diferenciada para consolidação racional no mercado local, à medida que a economia do país se recupera da Covid-19.

"Ao logo do último ano enfatizamos, consistentemente, que a GOL estava bem-posicionada para o crescimento no ciclo pós-pandêmico, decorrente da prudente gestão financeira e do nosso eficiente modelo operacional, que nos diferenciam no mercado", disse Paulo Kakinoff, CEO. "Esta aquisição é um passo importante da nossa estratégia de expansão de malha e capacidade, à medida em que buscamos revitalizar a demanda por viagens aéreas de lazer e a negócios. Assim, a Companhia está investindo ainda mais no mercado de transporte aéreo regional com destaque para a região Amazônica, apoiando o desenvolvimento econômico local e fortalecendo as nossas operações no Aeroporto de Congonhas."

Fundada em 2011, a MAP é a quinta maior empresa aérea brasileira, com uma frota de sete aeronaves ATR com 70 assentos que operam em rotas da região amazônica a partir de Aeroporto de Manaus e nas regiões Sul e Sudeste a partir de Congonhas, o maior aeroporto doméstico do país. A efetivação dessa Transação reforçará o posicionamento de liderança da GOL em duas das suas principais bases, com crescimento em CGH de aproximadamente 10%, por meio da adição de 26 voos diários. Assim, a Companhia poderá atender novos destinos, conectando a maior cidade da América do Sul com mercados domésticos historicamente sub-ofertados, à medida em que as restrições resultantes da pandemia são reduzidas ou eliminadas.

A GOL preserva a estratégia de frota única para atender essas novas rotas de forma sustentável e econômica. A Companhia também possui flexibilidade adicional para avaliar novos tipos de aeronaves ou parcerias que possam atender esses mercados regionais com melhor eficiência de custos, sem qualquer obrigação futura no que se refere à frota atual da MAP.

Kakinoff acrescentou: "Acreditamos que a aquisição da MAP seja, nesse momento, a única oportunidade viável de consolidação racional no mercado de aviação brasileiro. Daqui para frente, continuaremos focados na estratégia de crescimento orgânico, estimulando a demanda para expansão de nossa malha."

A GOL vê três benefícios principais nessa Transação:

Expansão para Novas Rotas. A Companhia pretende oferecer novos destinos e rotas complementares à sua malha atual no Aeroporto de Congonhas, que proporcionarão maior leque de opções de voos e mais conveniência para os Clientes.



"Nós acreditamos que a malha da GOL é a opção mais atrativa para os Clientes, tanto a negócios como a lazer, em termos de custo, atendimento e frequência de voos", disse Edu Bernardes , Diretor Vice-Presidente de Vendas e Marketing.



Maior Densidade de Oferta de Assentos a Mercados Historicamente Sub-ofertados. Além de expandir para novas rotas, a Companhia disponibilizará uma oferta de assentos por voo substancialmente maior que a atualmente disponível pela MAP para esses mercados. Os ATRs serão substituídos por aeronaves maiores e mais eficientes, dando continuidade à estratégia regional da GOL, que hoje opera com 23 Boeing 737-700 – um modelo que pode ser substituído por outro tipo de aeronave ainda mais eficiente no futuro.



"Por meio da operação de aeronaves maiores e mais modernas nessas rotas, a Companhia aumentará a oferta de voos e assentos em um dos principais mercados do país," disse Celso Ferrer , Diretor Vice-Presidente de Operações.



Aperfeiçoando as Operações Eficientes. Com custos unitários entre os mais baixos do mundo, a GOL oferecerá maior eficiência com essas novas operações em Congonhas. Esses menores custos permitirão que a Companhia pratique tarifas mais competitivas em relação a qualquer concorrente no Brasil, que tipicamente servem esses mercados com aeronaves menores e menos eficientes, provendo benefícios de escala decorrentes das operações da GOL.



"A Transação é mais um exemplo de que a Companhia está pronta para retomar seu crescimento sustentável e investimentos no transporte aéreo brasileiro, suportados por custos operacionais substancialmente mais baixos que os da concorrência," acrescentou Richard Lark , Diretor Vice-Presidente Financeiro.

Termos e Condições da Transação. A MAP será adquirida por R$28 milhões em dinheiro e ações, a ser pago após o cumprimento de todas as condições precedentes, composto por 100.000 ações GOLL4 a R$28 por ação e R$25 milhões em dinheiro a serem pagos em 24 parcelas mensais. No fechamento, a Companhia assumirá até R$100 milhões de compromissos financeiros da MAP. A conclusão da Transação está condicionada a determinadas condições precedentes, incluindo aprovações e confirmações pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

