GOL anuncia Atualização ao Investidor

A GOL estima uma margem EBITDA de 29% a 31% 1 no trimestre, um aumento em relação à do trimestre findo em setembro de 2018 (18,9%²).

A receita unitária de passageiro (PRASK) esperada para o terceiro trimestre é maior em aproximadamente 20% comparada ao mesmo período do ano passado. Para o trimestre findo em setembro, a GOL espera um aumento da receita unitária (RASK) de aproximadamente 19%.

Os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.) deverão aumentar aproximadamente 15% 1,3 comparativamente ao terceiro trimestre do ano anterior, principalmente devido à aumentos em impostos sobre folha de pagamento devido à reoneração da folha de pagamento, aumentos nas comissões devido ao aumento das vendas futuras, aumentos de despesas com pouso e navegação devido ao aumento de 10% nas taxas, aumentos de depreciação devido à adição de seis aeronaves líquidas na frota, e custos associados com as postergações nas entregas de aeronaves MAX. Os custos unitários com combustíveis (CASK comb.) deverão reduzir aproximadamente 7% comparada ao mesmo período do ano passado, impactado negativamente por um aumento de 1,3% no consumo de combustível por hora operada devido à entrega postergada de aeronaves MAX no trimestre.

A alavancagem financeira da GOL, apresentada pelo indicador Dívida Líquida4/EBITDA UDM, foi aproximadamente 2,9x no trimestre findo em setembro de 2019. A Companhia amortizou R$182 milhões de dívida no trimestre e a liquidez total no final do trimestre está estimada em R$4,0 bilhões, acima dos R$3,7 bilhões no trimestre anterior.