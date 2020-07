GOL anuncia Atualização Mensal ao Investidor: Capacidade, Consumo de Caixa e Liquidez

SÃO PAULO, 9 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, divulga sua Atualização ao Investidor para junho e o segundo trimestre de 2020. Todas as informações são apresentadas em reais (R$). As informações abaixo, são preliminares e não auditadas .

Desde a última atualização mensal, em 09/06/20, a GOL manteve sua posição de liquidez em mais de 12 meses em reservas de caixa, como um mínimo. A Companhia aumentou a sua oferta para 120 voos/dia em junho, para servir à recuperação gradual da demanda por transporte aéreo. No trimestre, as vendas brutas consolidadas da GOL atingiram R$658 milhões e a taxa de ocupação foi de 77%.

"À medida que a demanda de passageiros é retomada, nosso modelo de negócios flexível e de baixo custo nos permite reabrir rapidamente as rotas necessárias", disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente. "Estamos confiantes na nossa sólida posição, como a maior companhia aérea doméstica do Brasil, para atender a essa demanda e, como resultado, podemos aumentar nossa participação no mercado durante a recuperação".

Em julho, a Administração continuará avaliando os patamares da demanda de passageiros gerada nos principais mercados de negócios e lazer do Brasil, e a Companhia manterá uma abordagem sensata, criteriosa e flexível para aumentar a capacidade. Devido ao apoio que a GOL espera continuar recebendo de seus stakeholders, ela projeta manter o equilíbrio do seu fluxo de caixa durante o período de ramp-up.

Kakinoff concluiu: "Estamos empenhados em tornar nossos voos os mais seguros e confortáveis possíveis nas atuais circunstâncias. À medida que as viagens aéreas recomeçam, os passageiros desejarão voar com as companhias em que mais confiam nos quesitos Serviço e Segurança. Sempre nos orgulhamos desses dois atributos na GOL durante nossos quase vinte anos de operações. Acreditamos que nosso histórico de atendimento ao Cliente nos diferenciará no momento em que os brasileiros forem escolher com quem voar nos próximos meses".

Conquistando a Confiança com o Reinício das Viagens

No 1T20, a Companhia obteve a melhor avaliação no portal Consumidor.gov.br, liderando nos quesitos Índice de Solução, Índice de Satisfação e Prazo Médio de Resposta. A GOL permaneceu na liderança desses indicadores durante o 2T20.

Em resposta à pandemia, a Companhia reforçou todos os procedimentos para garantir a Saúde e a Segurança de seus Clientes e Colaboradores, com atenção redobrada à limpeza das aeronaves, incluindo o uso de desinfetante de grau hospitalar para as galerias de serviço e todas as áreas de uso intenso no interior da aeronave e na cabine dos pilotos. As aeronaves da GOL dispõem do filtro de ar HEPA, que elimina 99,7% de partículas como bactérias, vírus e outras impurezas a bordo, permitindo a circulação de ar puro.

Antes da crise, aproximadamente 70% dos processos para viajar com a GOL já aconteciam sem interação humana, pois a Companhia fez investimentos significativos em tecnologia nos últimos anos. O aplicativo de voo da GOL permite que os Clientes comprem passagens, realizem o check-in, despachem a bagagem e embarquem, inclusive por meio do reconhecimento facial. Em julho, a GOL lançou um novo serviço via WhatsApp, onde os Clientes podem fazer check-in, obter informações e gerenciar seus voos. Desde a crise, 95% desses processos na Companhia acontecem sem contato humano.

A Companhia também equipou seus Colaboradores com luvas e máscaras, além de deixar à disposição, nas aeronaves, álcool em gel para a tripulação e os Clientes. Desde 10 de maio, o uso de máscaras a bordo é obrigatório, com plena aceitação pelos seus Clientes.

Mantendo uma Projeção Conservadora das Reservas de Caixa

A Companhia continua a realizar as necessárias reduções de custo e preservar sua liquidez para suportar o ramp-up das operações.

Somadas às iniciativas anunciadas para preservar o emprego dos seus 16.000 Colaboradores, a GOL estruturou um acordo coletivo envolvendo 8.600 Colaboradores de terra (adicionalmente aos 5.000 tripulantes que já haviam aderido a modelo semelhante). Essas medidas permitirão que a Companhia adeque os custos com pessoal ao crescimento gradual da sua malha. Para o 3T20, a GOL espera manter o custo com pessoal entre 40 a 50% do patamar pré-pandemia.

A adequação da capacidade à demanda tem sido um diferencial da gestão de frota da Companhia. Com melhor visibilidade quanto à recuperação, o cenário atual de planejamento de capacidade da GOL assume +300% no 3T20 sobre 2T20 e +120% no 4T20 sobre 3T20, mantendo significativa flexibilidade para responder às tendências preponderantes da demanda.

Com tais premissas conservadoras, a Companhia estima possuir atualmente mais de 12 meses de caixa disponível, como um mínimo, incluindo o pagamento integral de todas as despesas financeiras e dívidas. Com base nos atuais níveis de liquidez da GOL, assim como no seu modelo flexível de gestão da frota, que permite oferecer a menor estrutura de custos entre seus pares, e na sua malha consolidada no Brasil, a Companhia acredita ter forte vantagem na recuperação em relação aos seus concorrentes diretos.

Aumentando a Capacidade da GOL para Atender a Demanda

A GOL terminou o mês de junho com uma frota total de 130 B737s. Com 27 aeronaves operando na malha em junho, as operações foram 13% do realizado no mesmo mês do ano passado, aumentando para 17% no final do período com a reabertura de cinco bases, assim como o aumento de voos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Durante o mês, a GOL passou a oferecer 120 voos diários, aumentando as frequências nos hubs de Guarulhos, Galeão e Brasília.

Com o incremento para aproximadamente 250 voos por dia, as operações de julho devem alcançar cerca de 25% do realizado no mesmo mês do ano passado. A GOL terá 36 aeronaves operacionais na malha, e planeja a reabertura de 14 bases, incluindo seis destinos regionais atendidos pelo seu parceiro Voepass.

No primeiro semestre de 2020, a GOL reduziu sua frota em 11 aeronaves B737-800 arrendadas, e planeja devolver outras sete aeronaves no 2S20. A Companhia pode reduzir sua frota em até outras 30 aeronaves em 2021-2022, com a flexibilidade de devolver um número superior se a demanda estiver desaquecida. Além disso, a GOL cortou os recebimentos do Boeing 737 MAX para 2020-2022 em 47 aeronaves, e reduziu o CAPEX para um total de R$280 milhões entre julho e dezembro, com planos de financiar totalmente o CAPEX e a revisão de motores remanescentes em 2020.

Dentre seus diferenciais competitivos, a GOL não possui aeronaves financiadas no mercado de capitais, EETCs ou arrendamentos financeiros. A sua frota é composta 100% de arrendamentos operacionais e a Companhia está recebendo apoio de seus parceiros na forma de diferimentos e descontos. A GOL está sendo abordada por alguns lessores para modificar os acordos de arrendamento, visando permitir o conceito de pagamento variável por hora de voo (Power by the Hour) em determinadas aeronaves, e avaliará todas as alternativas possíveis para garantir e manter sua frota de classe mundial, seus importantes relacionamentos com lessores e sua liderança como companhia aérea de baixo custo.

Consumo de Caixa

A GOL teve um consumo líquido de caixa de R$2 milhões/dia em junho, o que inclui vendas e recebíveis de aproximadamente R$10 milhões/dia. Junho foi marcado pelo crescimento de 60% nos indicadores de busca por passagens aéreas. Como reflexo desse maior interesse, a Companhia registrou um aumento nas vendas de bilhetes de 108%, em todos os seus canais, comparativamente a maio. Com os voos adicionais durante junho, a receita de passageiros transportados aumentou 150% sobre maio.

Para o restante de 2020 (julho-dezembro), considerando as receitas do cenário acima mencionado, sem reembolsos de TAE, os resultados das negociações com Colaboradores, lessores e fornecedores, e com o pagamento integral de despesas financeiras, a Companhia prevê um consumo líquido de caixa da ordem de R$4 milhões/dia. Contemplando o pagamento integral de dívidas não relacionadas a aeronaves (incluindo o Term Loan), a Companhia estima um consumo líquido de caixa de R$10 milhões/dia.

Preservando a Liquidez no Balanço da Companhia

Em 30 de junho, a GOL possuía aproximadamente R$3,3 bilhões em liquidez total, o que garante mais de 12 meses de caixa disponível, como um mínimo, excluindo reembolsos e caixa restrito. Em junho, a Companhia utilizou aproximadamente US$25 milhões para liquidações de operações de hedge de combustível. Contemplando os valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes de liquidez da GOL totalizam aproximadamente R$7 bilhões.

A GOL possuía aproximadamente US$55 milhões investidos em um portfólio de 17 milhões de barris de petróleo para o período de julho de 2020 a dezembro de 2022. Aproximadamente 70% do portfólio da Companhia está em opções de compra out of the money (US$55 de preço médio dos caps) com prêmios pagos em trimestres anteriores. Os 30% restantes da carteira estão em zero cost collars com opções de venda em Brent e Óleo de Aquecimento, imunizadas a um preço médio de US$26, totalmente marcadas a mercado e investidas integralmente com depósitos feitos em contrapartes de primeira linha.

O desempenho da GOL durante essa pandemia é uma afirmação do trabalho realizado sobre liquidez e balanço patrimonial nos últimos quatro anos. A Companhia continua trabalhando em várias iniciativas com Colaboradores, lessores, bancos, fornecedores e o governo brasileiro.

Principais Métricas – Junho 2020 (preliminares e não auditadas)

Liquidez Junho/2020 ∆ Maio/2020 Liquidez total Caixa disponível (ex-reembolsos/caixa restrito) Depósitos Ativos não onerados Dívida líquida*/EBITDA UDM R$3,3 bilhões 12 meses R$2,5 bilhões R$1,7 bilhão 4.1x -9% - - - +0,2x Consumo Líquido de Caixa Junho/2020 ∆ Maio/2020 Custos-caixa operacionais Outros custos-caixa Consumo de caixa total Entradas de caixa Consumo líquido de caixa R$(9) MM/dia R$(3) MM/dia R$(12) MM/dia R$10 MM/dia R$(2) MM/dia +9% +17% +15% +17% -5% Frota Junho/2020 ∆ Maio/2020 Total (média) Aeronaves paradas (média) Aeronaves em operação (média) Voos por dia (média) Destinos 130 103 27 86 (13% de 2019) 37 (14% de 2019) - -14 +14 +89% +19% Resultados Operacionais Junho/2020 ∆ Maio/2020 Assentos (000) ASK (milhões) Taxa de ocupação Venda bruta consolidada (R$MM) Receita bruta consolidada (R$MM) 412 458 78% 312 180 +85% +74% +3p.p. +63% +50%

(*) Excluindo os Bônus Exchangeable e Perpétuos.

Comentário 2T20 A GOL estima Prejuízo Por Ação (LPA) e Prejuízo Por Ação Depositário Americano (LPADS) para o 2T20 de aproximadamente R$3,20 1 e US$1,10 1 , respectivamente.

A margem EBITDA 2 no segundo trimestre excluindo despesas não operacionais e não recorrentes está estimada em 23% a 25%, uma redução em relação à do trimestre findo em junho de 2019 (26% 2 ).

A receita unitária de passageiro (PRASK) para o segundo trimestre tende a ser menor em aproximadamente 5% comparada ao mesmo período do ano passado. A GOL espera uma receita unitária (RASK) 30% maior em relação ao 2T19, principalmente devido ao aumento da participação de receitas de carga.

Os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.) para o 2T20 excluindo despesas não operacionais e não recorrentes deverão aumentar aproximadamente 85% 4 comparativamente ao CASK ex-comb. do 2T19, principalmente devido à redução de 92% no número de ASKs e a desvalorização de 37% do Real versus o Dólar americano. Os custos unitários com combustíveis (CASK comb.) deverão reduzir aproximadamente 30% na comparação trimestral, impactados positivamente pela redução do preço médio do QAV em 38%.

A alavancagem financeira da GOL, medida pelo indicador Dívida Líquida3/EBITDA UDM, foi aproximadamente 4,1x no trimestre findo em junho de 2020. A Companhia amortizou aproximadamente R$656 milhões de dívida no trimestre, e a liquidez total foi R$3,3 bilhões, composto por R$2,7 bilhões em caixa e aplicações e R$0,5 bilhão em recebíveis. Contemplando os valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes de liquidez da GOL totalizam aproximadamente R$7 bilhões.



Projeções Preliminares e Não auditadas Margem EBITDA2 Margem EBIT4 Outras Receitas (carga, fidelidade, outras) Preço médio do combustível por litro Taxa média de câmbio Receita unitária de passageiro (PRASK) CASK Ex-combustível4 Demanda – RPK Capacidade – ASK Capacidade – Assentos 2T20 23% - 25% 3% - 5% 35% da receita R$1,83 - R$1,89 R$5,35 2T20 vs. 2T19 Redução de ~5% Aumento de ~80% Redução de ~92% Redução de ~92% Redução de ~92%

1- Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e no Exchangeable Senior Notes.

2- Excluindo despesas e depreciação não operacionais de aproximadamente R$960 milhões no 2T20 e despesas não recorrentes de aproximadamente R$80 milhões no total no 2T19.

3- Excluindo Bônus Perpétuos e Exchangeable Senior Notes.

4- Excluindo despesas não operacionais de aproximadamente R$880 milhões no 2T20 e despesas não recorrentes de aproximadamente R$80 milhões no total no 2T19.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 131 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, a GOL divulga medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Dívida Líquida Ajustada", "Liquidez Total" e "EBITDA". A administração da Companhia acredita que a divulgação destas medidas não contábeis fornece informações úteis para seus investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não tem significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

