GOL Anuncia Aumento de Capital

SÃO PAULO, 8 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (NYSE: GOL e B3: GOLL4), ("GOL" ou "Companhia"), maior companhia aérea doméstica do Brasil, dando continuidade às informações divulgadas pela Companhia em 15 de setembro de 2021 e 07 de fevereiro de 2022 via Fato Relevante, anuncia que aprovou em reunião do Conselho de Administração realizada na presente data um aumento de capital no montante de, no mínimo, R$ 948.319.969,71 (novecentos e quarenta e oito milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) e, no máximo, R$ 2.873.696.916,70 (dois bilhões, oitocentos e setenta e três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Os acionistas da Companhia terão direito de preferência para a subscrição de ações preferenciais e poderão subscrever ou ceder seus direitos de preferência a terceiros. O prazo de exercício do direito de preferência será de 30 (trinta) dias, contados de 13 de abril de 2022 (inclusive), encerrando-se em 13 de maio de 2022 (inclusive). O direito de proporcionalmente subscrever ações preferenciais de acordo com os direitos de preferência mencionados neste Fato Relevante não foi registrado na Securities and Exchange Comission (SEC) e não será objeto de oferta sem registro ou qualquer outra forma de dispensa.

As informações relativas ao aumento de capital, incluindo os procedimentos para exercício do direito de preferência pelos acionistas, estão dispostas no Aviso aos Acionistas disponibilizado pela Companhia na presente data e disponível nos sítios eletrônicos da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.voegol.com.br/ri).

