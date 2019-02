GOL Anuncia Comunicado ao Mercado

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e na Instrução CVM nº 358/2002 ("ICVM 358"), em face da publicação nesta data, no jornal Valor Econômico, de matéria intitulada "Família Constantino deixará controle da Gol para fusão com Smiles" ("Matéria"), vem esclarecer o que segue:

(i) a Matéria foi elaborada sem qualquer contribuição da GOL;

(ii) não há, na presente data, fatos concretos que sustentem as afirmações contidas na Matéria com relação à potencial operação de reestruturação societária envolvendo a controlada Smiles Fidelidade S.A. (B3: SMLS3) ("Smiles" e "Operação Smiles", respectivamente), em especial, no tocante (a) à uma alteração da estrutura de controle da GOL, (b) à Família Constantino deixar de controlar a GOL; e (c) à listagem da GOL no Novo Mercado; e

(iii) não há, na presente data, qualquer acordo (a) com relação à estrutura para a implementação da Operação Smiles ou (b) com relação aos termos e condições da potencial Operação Smiles.

A GOL recomenda a seus acionistas e ao mercado que não sejam tomadas decisões de investimento baseadas nas informações constantes da Matéria.

A GOL confirma que está observando os procedimentos descritos no Fato Relevante do dia 16 de dezembro de 2018, e que manterá seus acionistas e o mercado informados na medida em que o assunto em questão evolua.

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55(11) 2128-4700

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br



SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.