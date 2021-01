GOL anuncia Correspondência ao Conselho de Administração da Smiles

SÃO PAULO, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) ("GOL" ou "Companhia"), em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, e dando continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante, de 07 de dezembro de 2020, a respeito da proposta de reorganização societária ("Proposta" e "Reorganização", respectivamente), envolvendo a incorporação de ações de emissão da Smiles Fidelidade S.A. ("Smiles"), vem informar que enviou, na presente data, nova correspondência ao Conselho de Administração da Smiles.

Na correspondência, a GOL esclarece que quando da realização da Proposta ao Conselho de Administração da Smiles, em 7 de dezembro de 2020, foi ressaltada a importância de que, devido às circunstâncias inerentes à pandemia, todas as análises e negociações relativas à Proposta fossem concluídas em até 30 dias, e que as assembleias de acionistas da GOL e Smiles que deliberarão sobre a Reorganização fossem convocadas até o dia 18 de janeiro de 2021 ("Assembleias Gerais").

Nesse sentido, a GOL agradece e reconhece os esforços empregados pelo Comitê Independente da Smiles até a presente data. Todavia, tendo em vista que o Comitê e seus assessores ainda estão realizando a análise financeira das condições constantes da Proposta e, portanto, o processo de negociação ainda não foi efetivamente iniciado, o cronograma original da Reorganização, que previa a convocação das Assembleias Gerais até o dia 18 de janeiro de 2021, já não será observado. Assim, a GOL ressalta que uma demora adicional na convocação das Assembleias Gerais, que impossibilite a utilização, para fins da Reorganização, das informações financeiras das companhias com data-base de 30 de setembro de 2020, poderá representar um atraso de mais de 3 (três) meses em relação ao cronograma inicial –- um atraso substancial na implementação da Reorganização (caso aprovada), em prejuízo do interesse social.

Pelas razões acima expostas, a GOL solicita que sejam iniciados imediatamente os preparativos para a convocação das Assembleias Gerais das companhias, para que decidam sobre os termos e condições da Reorganização conforme apresentados na Proposta. Adicionalmente, foi solicitado que sejam iniciados os entendimentos entre os assessores jurídicos da Smiles e os da GOL, a fim de que seja elaborada toda e qualquer documentação necessária à convocação das Assembleias Gerais; e sejam tomados todos os passos necessários de forma a permitir a convocação da assembleia geral de acionistas da Smiles que deliberará sobre a Reorganização no menor espaço de tempo possível, de forma que seja possível a sua instalação em primeira convocação até o dia 17 de março de 2021.

A GOL esclarece na correspondência, ainda, que (i) em relação à Smiles, a implementação da Reorganização estará condicionada à aprovação dos seus termos e condições pela maioria dos titulares de ações em circulação, em observância ao disposto no Parecer de Orientação CVM nº 35; e (ii) que serão integralmente reembolsados à Smiles os custos incorridos até a presente data com o Comitê Independente e seus respectivos assessores que estão atualmente analisando a Proposta.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito de qualquer desdobramento relevante sobre esse tema.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Disclaimer

Muitos dos fatores que determinarão se a Incorporação de Ações será aprovada ou não, assim como os seus termos, estão além de nossa capacidade de controle ou previsão. Tendo presente as significativas incertezas inerentes à proposta de Incorporação de Ações aqui descrita, os leitores não devem depositar confiança indevida na possibilidade de a Incorporação de Ações acontecer. Não podemos garantir quaisquer resultados futuros quanto ao sucesso das negociações e aprovações relativas à Incorporação de Ações. Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais declarações prospectivas dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos divulgados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações não financeiras da Companhia não foram revisadas pelos auditores independentes.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

