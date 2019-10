GOL anuncia nova forma de pagamento via Lotérica e agências da CAIXA

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL acaba de disponibilizar uma nova opção de pagamento para clientes desbancarizados, por meio da plataforma digital para compras à vista SafetyPay Brasil, em parceria com a CAIXA. Desta forma, não é necessário possuir conta em banco ou ter cartão de crédito para adquirir passagens aéreas e serviços da Companhia.

"A GOL, desde sua fundação, há 18 anos, vem desempenhando um papel fundamental na democratização do transporte aéreo no Brasil. De acordo com dados do IBGE, cerca de 60 milhões da população brasileira não possui conta bancária. Por isso, como maior companhia aérea do país, e que tem como objetivo ser a primeira para todos, entendemos que é igualmente necessário oferecer acesso a essa parcela da população, que não possui conta em banco, mas que necessita do transporte aéreo em seu dia a dia." A nova solução complementa e dá mais opções de meio de pagamento em uma das plataformas mais completas de e-commerce, sempre com foco no fortalecimento da experiência ao nosso cliente", explica Mario Liao, diretor financeiro e de meios de pagamento da GOL.

"Trabalhamos de mãos dadas com a GOL para oferecer uma solução que reflete as necessidades de seus clientes, lhes oferecendo pagar via transferência bancária ou em dinheiro. Tanto a GOL, como a SafetyPay buscam democratizar os serviços para a população não bancarizada em nível mundial, oferecendo alternativas de pagamento para o e-commerce. A solução da CAIXA via SafetyPay portanto, contribuirá para expansão desse alcance da GOL. Nos enche de satisfação saber que um número maior de pessoas poderá viajar pagando via pagamentos alternativos," comenta Gustavo Ruiz, CEO da SafetyPay.

Por meio da ferramenta SafetyPay Brasil é possível adquirir passagens de forma rápida e prática, com transações online e confirmação em tempo real. Para utilizar o novo modelo de pagamento, é necessário fazer a reserva dos bilhetes com até quatro dias de antecedência da data do voo, pelos canais de venda da Companhia – aplicativo, site (www.voegol.com.br) ou lojas VoeGOL, e escolher a opção "Lotérica". Após a finalização, a quitação do valor deve ser efetuada em até 24 horas corridas em uma das 13 mil Casas Lotéricas ou das mais de 4,1 mil agências da CAIXA, disponíveis em todos os munícipios do país. Ao concluir a operação, o cliente receberá um e-mail ou SMS com a confirmação do voo.

"Para prestar serviços com comodidade e conveniência reconhecidas pela população brasileira, a CAIXA mantém uma vasta rede de atendimento, estando presente em todos os municípios do país, sendo a rede de unidades otéricas um canal estratégico e essencial no acolhimento de clientes desbancarizados", explica Valter Nunes, vice-presidente de Distribuição, Atendimento e Negócios da CAIXA.

A novidade complementa as formas de pagamento disponibilizadas pela companhia, que inclui as principais bandeiras de cartão de crédito e débito, cartões GOL, Visa Checkout, Masterpass, Paypal, UATP, Transferência Bancária e Smiles & Money.

Sobre o SafetyPay

Fundada em 2007, a SafetyPay é uma plataforma de pagamentos alternativos segura que permite transações de comércio eletrônico para consumidores e comerciantes. Com um conjunto abrangente de soluções de pagamento B2C e B2B disponíveis, a empresa elimina os problemas comuns associados aos métodos de pagamento tradicionais. O SafetyPay possibilita a participação de não-portadores de cartão e consumidores cautelosos com a fraude - os compradores estão conectados a comerciantes em todo o mundo e pagam diretamente de suas contas bancárias ou com dinheiro na moeda local, sem medo de fraudes on-line como informações bancárias não é compartilhado online. Para os comerciantes, o SafetyPay permite vendas incrementais processando pagamentos de consumidores sub-bancários e internacionais e reduz o número de estornos e taxas além-fronteiras. Atualmente, a plataforma tem parceria com 380 bancos em 17 países do mundo, na América Latina, Europa e América do Norte.

Contacto:

Cristina Colossi

cristina.colossi@grayling.com

1-646-284-9417

