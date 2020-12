GOL anuncia reajuste do preço de transferência de passagens e milhas para o Programa de Relacionamento

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, comunica que conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Milhas e Passagens Aéreas ("Contrato") firmado em 28 de dezembro de 2012, entre GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), GOL Linhas Aéreas S.A. ("GLA") e Smiles Fidelidade S.A. ("Smiles"), o resultado do cálculo do reajuste dos preços das passagens padrão vendidas pela GLA à Smiles e das milhas vendidas pela Smiles à GLA: (i) os preços das passagens padrão vendidas pela GLA à Smiles terão uma redução de 4,3%; e (ii) os preços das milhas vendidas pela Smiles à GLA terão acréscimo de 5%. Tais reajustes entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

GOL Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

