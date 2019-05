GOL anuncia voos diretos para Lima (Peru)

SÃO PAULO, 2 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, anuncia a ampliação de sua malha internacional com operações regulares para Lima, no Peru. Este será o 15º destino fora do Brasil que a GOL atenderá, a partir de 12/12/2019, com voos diários diretos partindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital peruana.

"Estamos muito orgulhosos com a inclusão de Lima em nossa malha aérea e continuamos focados no crescimento do nosso mercado internacional. O Peru é um dos mais importantes centros turísticos América do Sul", diz Celso Ferrer, Diretor Vice-Presidente de Operações. "Acreditamos no nosso potencial de produtos e serviços diferenciados e de alta qualidade para oferecermos a melhor experiência de viagem aos clientes corporativo e de lazer", completa Celso.

Os clientes terão à disposição toda a comodidade e o conforto já oferecidos nos voos internacionais da Companhia, como serviço de bordo com refeições e bebidas gratuitas e a mais completa plataforma de conectividade e entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, sem custo adicional. Além disso, o passageiro também pode se conectar à Internet durante o voo, o que permite a ele enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail.

A rota será operada com as modernas aeronaves Boeing 737 MAX 8 e contará com o serviço GOL Premium Economy, que oferece aos clientes diversas vantagens exclusivas, tais como: assento do meio bloqueado, proporcionando mais conforto e privacidade, compartimento de bagagem exclusivo, acúmulo de milhas no programa Smiles, e prioridade para check-in e embarque.

