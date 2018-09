GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Agosto de 2018

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., (B3: GOLL4 eNYSE : GOL ), anuncia os números prévios de tráfego do mês de Agosto de 2018. As comparações referem-se ao mesmo período de 2017.

Destaques

A demanda doméstica (RPK) da GOL cresceu 1,8% e a oferta doméstica (ASK) da GOL aumentou em 2,7%. A taxa de ocupação doméstica da GOL diminuiu para 78,0%, uma redução de 0,8 p.p. em relação a Agosto de 2017. O volume de decolagens reduziu 0,7% e o total de assentos aumentou 3,6%, em relação a Agosto de 2017.

2017. O volume de decolagens reduziu 0,7% e o total de assentos aumentou 3,6%, em relação a 2017. Em Agosto de 2018, a demanda (RPK) e oferta (ASK) no mercado internacional reduziram 13,2% e 6,0%, respectivamente, a taxa de ocupação foi 68,4%, uma redução de 5,7 p.p. em relação a Agosto de 2017.

2018, a demanda (RPK) e oferta (ASK) no mercado internacional reduziram 13,2% e 6,0%, respectivamente, a taxa de ocupação foi 68,4%, uma redução de 5,7 p.p. em relação a 2017. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 0,1% em relação a Agosto de 2017 e a taxa de ocupação consolidada atingiu 76,9%. A oferta total (ASK) aumentou em 1,7% devido à redução das decolagens em 1,3% e do aumento de 3,0% no total de assentos.

Resultado Tráfego Mensal (¹) Resultado Tráfego Acumulado (¹) Resultado Tráfego UDM (¹) Dados operacionais* Ago/18 Ago/17 % Var. 8M18 8M17 % Var. Ago/18



UDM Ago/17



UDM % Var. GOL Total Decolagens 20.338 20.598 -1,3% 166.811 165.533 0,8% 251.931 249.489 1,0% Assentos (milhares) 3.552 3.450 3,0% 28.424 27.704 2,6% 42.673 41.756 2,2% ASK (milhões) 3.893 3.827 1,7% 31.756 30.751 3,3% 47.700 46.208 3,2% RPK (milhões) 2.995 2.992 0,1% 25.215 24.342 3,6% 38.104 36.353 4,8% Taxa de Ocupação 76,9% 78,2% -1,2 p.p 79,4% 79,2% 0,2 p.p 79,9% 78,7% 1,2 p.p Pax transportados (milhares) 2.694 2.611 3,2% 21.880 21.234 3,0% 33.205 31.882 4,2% GOL Doméstico Decolagens 19.285 19.416 -0,7% 157.451 156.195 0,8% 237.749 235.574 0,9% Assentos (milhares) 3.359 3.241 3,6% 26.839 26.052 3,0% 40.236 39.294 2,4% ASK (milhões) 3.474 3.381 2,7% 28.159 27.310 3,1% 42.312 41.146 2,8% RPK (milhões) 2.708 2.661 1,8% 22.577 21.706 4,0% 34.121 32.496 5,0% Taxa de Ocupação 78,0% 78,7% -0,8 p.p 80,2% 79,5% 0,7 p.p 80,6% 79,0% 1,7 p.p Pax transportados (milhares) 2.562 2.458 4,3% 20.660 19.981 3,4% 31.351 30.033 4,4% GOL Internacional Decolagens 1.053 1.182 -10,9% 9.360 9.338 0,2% 14.182 13.915 1,9% Assentos (milhares) 194 209 -7,3% 1.585 1.652 -4,0% 2.437 2.462 -1,0% ASK (milhões) 419 446 -6,0% 3.597 3.441 4,5% 5.388 5.062 6,4% RPK (milhões) 287 331 -13,2% 2.638 2.636 0,1% 3.983 3.857 3,3% Taxa de Ocupação 68,4% 74,2% -5,7 p.p 73,3% 76,6% -3,3 p.p 73,9% 76,2% -2,3 p.p Pax transportados (milhares) 132 153 -14,2% 1.220 1.253 -2,6% 1.854 1.849 0,3% Pontualidade 95,7% 96,1% -0,4 p.p 93,2% 95,4% -2,2 p.p 93,2% 95,2% -2,0 p.p Regularidade 98,3% 97,9% 0,5 p.p 98,4% 98,4% 0,0 p.p 98,4% 98,3% 0,1 p.p Ton. Transportada 9,8 9,0 9,6% 71,7 65,8 9,0% 108,7 101,4 7,2%

*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

Relações com Investidores



ri@voegol.com.br



www.voegol.com.br/ri



+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")



A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 67 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 135 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br/ri