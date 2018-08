GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Julho de 2018

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), anuncia os números prévios de tráfego do mês de Julho de 2018. As comparações referem-se ao mesmo período de 2017.

Destaques

A taxa de ocupação doméstica da GOL cresceu para 82,9%, um aumento de 0,3 p.p. em relação a Julho de 2017. A demanda doméstica (RPK) da GOL cresceu 10,0% e a oferta doméstica (ASK) da GOL aumentou em 9,6%, conforme o volume de decolagens e o total de assentos aumentaram 4,4% e 9,2%, respectivamente, em relação a Julho de 2017.

Em Julho de 2018, a demanda (RPK) e oferta (ASK) no mercado internacional reduziram 21,8% e 11,8%, respectivamente, a taxa de ocupação foi 68,4%, uma redução de 8,7 p.p. em relação a Julho de 2017.

A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 6,3% em relação a Julho de 2017 e a taxa de ocupação consolidada atingiu 81,5%. A oferta total (ASK) aumentou em 7,0% devido ao aumento das decolagens em 3,6% e do aumento de 8,3% no total de assentos.

Resultado Tráfego Mensal (¹) Resultado Tráfego Acumulado (¹) Resultado Tráfego UDM (¹) Dados operacionais* Julho/18 Julho/17 % Var. 7M18 7M17 % Var. Julho/18 UDM Julho/17 UDM % Var. GOL Total Decolagens 23.777 22.952 3,6% 146.473 144.935 1,1% 252.191 249.521 1,1% Assentos (milhares) 4.160 3.840 8,3% 24.872 24.254 2,5% 42.571 41.741 2,0% ASK (milhões) 4.768 4.457 7,0% 27.861 26.923 3,5% 47.632 46.095 3,3% RPK (milhões) 3.884 3.653 6,3% 22.213 21.350 4,0% 38.094 36.247 5,1% Taxa de Ocupação 81,5% 81,9% -0,5 p.p 79,7% 79,3% 0,4 p.p 80,0% 78,6% 1,3 p.p Pax transportados (milhares) 3.360 3.105 8,2% 19.204 18.658 2,9% 33.140 31.924 3,8% GOL Doméstico Decolagens 22.544 21.598 4,4% 138.166 136.779 1,0% 237.880 235.603 1,0% Assentos (milhares) 3.932 3.600 9,2% 23.480 22.811 2,9% 40.119 39.278 2,1% ASK (milhões) 4.286 3.911 9,6% 24.685 23.925 3,2% 42.219 41.053 2,8% RPK (milhões) 3.555 3.232 10,0% 19.863 19.041 4,3% 34.068 32.406 5,1% Taxa de Ocupação 82,9% 82,6% 0,3 p.p 80,5% 79,6% 0,9 p.p 80,7% 78,9% 1,8 p.p Pax transportados (milhares) 3.206 2.920 9,8% 18.117 17.558 3,2% 31.265 30.077 3,9% GOL Internacional Decolagens 1.233 1.354 -8,9% 8.307 8.156 1,9% 14.311 13.918 2,8% Assentos (milhares) 228 240 -4,9% 1.392 1.443 -3,6% 2.452 2.462 -0,4% ASK (milhões) 481 546 -11,8% 3.177 2.999 5,9% 5.414 5.043 7,4% RPK (milhões) 329 421 -21,8% 2.350 2.309 1,8% 4.025 3.842 4,8% Taxa de Ocupação 68,4% 77,1% -8,7 p.p 74,0% 77,0% -3,0 p.p 74,4% 76,2% -1,8 p.p Pax transportados (milhares) 154 184 -16,4% 1.087 1.099 -1,1% 1.875 1.847 1,5% Pontualidade 86,9% 95,4% -8,5 p.p 92,9% 95,3% -2,5 p.p 93,3% 95,0% -1,7 p.p Regularidade 98,6% 98,8% -0,2 p.p 98,4% 98,5% -0,1 p.p 98,4% 98,4% 0,0 p.p Ton. Transportada 9,1 8,6 5,9% 62,4 56,8 9,9% 108,4 100,0 8,4% *Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. (1) Números prévios

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")



A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 67 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 135 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri .

