GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Dezembro de 2019

SÃO PAULO, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Dezembro de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.

Destaques

A oferta total (ASK) da GOL foi superior em 3,1%, com aumento de 8,2% no total de assentos e aumento de decolagens em 7,3%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 1,1% em relação a Dezembro de 2018 e a taxa de ocupação consolidada foi 82,0%.

No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 5,2% e a demanda (RPK) da GOL aumentou em 3,1%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 83,0%, uma redução de 1,7 p.p em relação a Dezembro de 2018. O volume de decolagens aumentou 7,5% e o total de assentos aumentou 8,5%, em relação a Dezembro de 2018.

No mercado internacional, a oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL reduziram 9,3% e 12,0%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 74,6%, uma redução de 2,3 p.p em relação a Dezembro de 2018.



Resultado Tráfego Mensal (¹) Resultado Tráfego Trimestral (¹) Dados operacionais* Dez/19 Dez/18 % Var. 4T19 4T18 % Var. GOL Total











Decolagens 24.741 23.050 7,3% 68.247 63.371 7,7% Assentos (milhares) 4.361 4.030 8,2% 12.142 11.066 9,7% ASK (milhões) 4.857 4.709 3,1% 13.267 12.506 6,1% RPK (milhões) 3.980 3.936 1,1% 10.812 10.244 5,5% Taxa de Ocupação 82,0% 83,6% -1,6 p.p 81,5% 81,9% -0,4 p.p Pax transportados (milhares) 3.530 3.314 6,5% 9.670 8.919 8,4% GOL Doméstico











Decolagens 23.259 21.646 7,5% 64.265 59.691 7,7% Assentos (milhares) 4.108 3.788 8,5% 11.455 10.429 9,8% ASK (milhões) 4.260 4.051 5,2% 11.677 10.901 7,1% RPK (milhões) 3.535 3.431 3,1% 9.638 9.037 6,6% Taxa de Ocupação 83,0% 84,7% -1,7 p.p 82,5% 82,9% -0,4 p.p Pax transportados (milhares) 3.341 3.128 6,8% 9.189 8.440 8,9% GOL Internacional











Decolagens 1.482 1.404 5,6% 3.982 3.680 8,2% Assentos (milhares) 252 241 4,5% 687 637 7,9% ASK (milhões) 597 658 -9,3% 1.589 1.605 -1,0% RPK (milhões) 445 506 -12,0% 1.174 1.207 -2,7% Taxa de Ocupação 74,6% 76,9% -2,3 p.p 73,9% 75,2% -1,3 p.p Pax transportados (milhares) 189 185 2,1% 481 479 0,3% Pontualidade 81,3% 83,5% -2,3 p.p 86,2% 87,5% -1,4 p.p Regularidade 99,4% 98,9% 0,5 p.p 99,2% 98,6% 0,6 p.p Ton. Transportada (milhares) 9,4 10,1 -7,0% 26,9 28,9 -7,1% *Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

